Se está produciendo un ciberataque en estos momentos: hay uno cada 14 segundos

“Cuidado: se está produciendo un ciberataque en estos momentos”, al terminar de leer esto, se habrán producido al menos 12 ciberataques, uno cada 14 segundos. Y es probable que más de la mitad de ellos se produzcan en Estados Unidos, como muestra el último estudio realizado por NordPass, uno de los principales gestores de contraseñas del mercado.

Buena parte de los ciberataques que se atribuye esta semana un grupo de hackers son falsos. En la foto, un internauta maneja códigos de una web. / EFE

El estudio, realizado en colaboración con NordStellar, una plataforma de gestión de exposición a amenazas especializada en la investigación de incidentes de ciberseguridad, confirma una tendencia preocupante: cada vez habrá más ciberataques.

El trimestre pasado, las empresas que utilizaron la herramienta Dark Web Monitor de NordStellar detectaron 772 incidentes de ciberseguridad relacionados con ellas. En enero de 2025, ya había 321 incidentes registrados.

El mayor número de filtraciones de datos del último trimestre se produjo, con diferencia, en Estados Unidos (61), seguido de India (13) y Reino Unido (7).

También vale la pena señalar que el trimestre pasado y este mes de enero, la mayoría de las filtraciones se produjeron en empresas que prestan servicios empresariales, servicios de internet y web, y servicios bancarios y de préstamos, incluidas las empresas fintech.

“Hoy en día, con el aumento del número de ciberataques, una sola contraseña comprometida podría dar acceso no autorizado a datos confidenciales de toda una empresa. Por lo tanto, es fundamental que las organizaciones refuercen sus protocolos de ciberseguridad no solo a través de la educación, sino también mediante el uso de las herramientas adecuadas. Por ejemplo, la función gratuita de Monitor Dark Web comprueba si se han publicado los datos confidenciales de la empresa en la red”, afirma Karolis Arbaciauskas, Head of Business Product de NordPass.

Todos los datos importan

Arbaciauskas añade que muchos propietarios de pequeñas empresas descartan la necesidad de herramientas de ciberseguridad, porque piensan que sus empresas son demasiado pequeñas o demasiado locales para interesar a los ciberdelincuentes. Pero los datos muestran la tendencia contraria.

“Sé por experiencia que gente de todo el mundo piensa así. Pero es una sensación engañosa. Los ciberataques dirigidos a empresas o individuos concretos, como los que vemos en las películas, son muy poco frecuentes. Los actores de las amenazas suelen lanzar sus ataques sin discriminar. Y los datos muestran que la presa suele ser una pequeña empresa de hasta 35 empleados”, advierte Arbaciauskas.

Según él, las empresas más grandes suelen prestar más atención a la formación de los empleados, tienen políticas de seguridad sólidas y están tecnológicamente mejor preparadas para repeler los ataques. Como resultado, las grandes empresas sufren menos incidentes en materia de ciberseguridad. Y cuando grandes y famosas empresas son hackeadas, todos nos enteramos por las noticias. Mientras tanto, miles de incidentes en pequeñas empresas suelen pasar desapercibidos.