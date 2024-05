La Guardia Civil pide extremar las precauciones en los cajeros por culpa del 'skimming'

Se han descubierto teclados y lectores de tarjeta falsos colocados por ladrones en algunos cajeros automáticos. Basta con ir a extraer efectivo para que copien los datos de tu tarjeta de crédito y pierdas tu dinero.

Este fraude se llama 'skimming'. Consiste en el robo de información de tarjetas de crédito en el momento de la transacción. El propósito de esta técnica es copiar la banda magnética de una tarjeta para su posterior uso fraudulento.

La Guardia Civil ha recomendado realizar siempre un examen superficial del cajero, comprobando que la ranura no es voluminosa ni está atascada y que el teclado no está suelto. También, comprobar que no hay nadie cerca vigilando. Esto debería hacernos sospechar.