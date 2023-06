Veintitrés millones de personas utilizan ya Bizum, un método de pago que ha ganado en popularidad por la rapidez y facilidad con la que permite transferir dinero electrónicamente y a través del cual se hacen 24 operaciones por segundo en España. Sin embargo, en su virtud se esconde un peligro y es que la velocidad puede conllevar errores.

Pagar con Bizum es tan sencillo como introducir el número de teléfono del destinatario del pago, nada que ver con las clásicas transferencias bancarias. Pero, ¿podemos hacer algo si nos equivocamos al teclear ese número telefónico?

Sigue estos pasos

Si no detectamos ese error antes de ordenar el envío, el dinero acabará en la cuenta de una persona totalmente diferente a la deseada y con las prisas con las que operamos es algo más frecuente de lo que quizá pudiéramos pensar. Llegado ese supuesto, ¿podremos anular el envío?. La respuesta es clara: no, no podremos cancelarlo.

Sin embargo, el Banco de España advierte de que no todo está perdido. El regulador da las pautas a seguir para poder recuperar el dinero. Lo primero sería contactar con la persona a quien habríamos enviado el dinero por error, explicarle lo sucedido y solicitarle la devolución. Si no hay suerte y no se recibe respuesta o la contestación es una negativa siempre podremos acudir a los tribunales donde denunciaremos un delito de apropiación indebida, regulado por el articulo 254 del Código Penal.