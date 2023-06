Después de meses de rumores y espera ha llegado el día. Apple ha presentado esta tarde Vision Pro, su casco de realidad mixta (realidad aumentada y realidad virtual), con el que pretende transformar el mercado digital como lo hizo en 2007 con el iPhone. Este dispositivo buscará ser la puerta de entrada al llamada metaverso para dominar un mercado emergente que promete miles de millones de dólares de beneficios.

El gigante tecnológico estadounidense ha celebrado la WWDC 2023, la conferencia anual en la que presenta sus novedades. Ninguna ha generado tantas expectativas como las gafas que mezclarán realidad virtual y realidad aumentada. Mark Gurman, reputado periodista de ‘Bloomberg’, ha adelantado que su precio rondará los 3.000 dólares.

Durante las dos últimas décadas, Apple ha lanzado todo tipo de productos que han cambiado la industria tecnológica, del iPod al Apple Watch, pasando por el iPhone y el iPad. La compañía de Cupertino quiere que su casco de realidad mixta tenga un impacto mayúsculo y lidere una nueva era digital.

Sin embargo, la apuesta es arriesgada, pues se trata de un mercado aún muy poco maduro y la idea de conectar tu rostro a internet no está teniendo mucha tracción entre los usuarios. El año pasado, 'The Wall Street Journal' indicó que, seis meses después de su compra, más de la mitad de los cascos de Meta ya no se usaban. Aún así, las grandes empresas siguen invirtiendo miles de millones en este emergente negocio. La propietaria de Facebook e Instagram controla actualmente casi un 80% del mercado.

Muchas aplicaciones

El nuevo dispositivo de Apple llegará con una amplia variedad de aplicaciones con las que experimentar en una interfaz en 3D. Algunas de esas ‘apps’ serán las propias de otros dispositivos de la firma (Calendario, FaceTime, Correos, Fotos, Música, Cámara…), pero también adaptará las de terceros. Se espera que los juegos sean una parte troncal.

Además también necesitará de una batería externa que el usuario deberá llevar en el bolsillo. Según Gurman, Apple espera vender 900.000 unidades durante su primer año.

Otras grandes novedades

Los cascos de realidad mixta no han sido las únicas novedades de Apple. La firma también ha presentado iOS 17 e iPadOS 17, su nuevo sistema operativo para móvil y para tabletas, que incluye mejoras en su asistente de voz Siri, añade encriptación de extremo a extremo para el chat de iMessage, permite convertir a tu iPhone en un despertador horizontal y presenta NameDrop, una nueva función para compartir información entre dos dispositivos.

Apple también ha presentado su nuevo MacBook Air de 15 pulgadas, el más delgado y ligero de la marca hasta la fecha, el sistema operativo macOS Sonoma para sus portátiles, el Mac Pro con el microprocesador de última generación M2 Ultra y el sistema operativo WatchOS su reloj inteligente Apple Watch.