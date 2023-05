España está presionando para prohibir la encriptación y permitir que se puedan rastrear los mensajes privados, fotos y vídeos de cientos de millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE). Así lo desvela un documento filtrado a la revista Wired que expone el posicionamiento entre bastidores de los socios europeos en relación a una controvertida ley que busca frenar la difusión en internet de contenido ilegal como el abuso sexual infantil.

Esa legislación en la que trabaja Bruselas pretende permitir a las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta o Microsoft escanear todo lo que circula dentro de sus plataformas en busca de ilegalidades. A la práctica, eso podría acabar con la encriptación que protege las comunicaciones en aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal. Aunque la propuesta ha despertado la indignación de tecnólogos, juristas y defensores de la privacidad, la medida avanza.

El documento filtrado a Wired se trata de una encuesta interna en la que el Consejo Europeo pide la opinión a una veintena de los miembros de club comunitario. Entre todos los posicionamientos, el de España es el más radical. "En nuestra opinión, lo ideal sería impedir por ley que los proveedores de servicios con sede en la UE apliquen el cifrado de extremo a extremo", señalan los funcionarios españoles en el texto, revisado por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.

Agilizar el trabajo a la policía

Ese tipo de cifrado –que usan muchas de las principales aplicaciones de mensajería instantánea– es el que permite que sólo el emisor y el receptor de un mensaje puedan leerlo, nadie más. La encriptación evita que tus comunicaciones puedan ser interceptadas por estafadores, pero también dificulta a la policía cuando busca contenido ilegal, como pornografía infantil.

La ley en construcción pretende despojar los mensajes de esa capa de protección con el objetivo de agilizar la captación de contenido ilegal. Así, podría obligarse a las empresas tecnológicas a escanear los mensajes, fotos y vídeos de sus usuarios con un programa informático aprobado por la policía. Esos archivos serían después comparados con las bases de datos gubernamentales que albergan material de abuso infantil para poder detectar coincidencias.

"Las autoridades policiales deben disponer de los medios necesarios para poder seguir cumpliendo sus obligaciones legales ahora que muchos delincuentes se han trasladado al mundo virtual", reza la posición española. "Es imperativo que tengamos acceso a los datos y es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, por grande que sea su volumen". El Ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a las comunicaciones encriptadas como "amenaza" en más de una ocasión.

Denuncias de la sociedad civil

Sin embargo, son muchas las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado que esta ley no solo violará el derecho de privacidad de los ciudadanos, sino que su aplicación no será útil para combatir el abuso sexual infantil. "La tecnología no funciona bien. Y lanzar un sistema con 'espías en los bolsillos' es simplemente un error, incluso cuando se hace en nombre de la protección de los niños", reza un comunicado de la Electronic Frontier Foundation. Más de 118 oenegés europeas han firmado una carta oponiéndose a esta draconiana medida.

La encuesta interna filtrada revela un fuerte apoyo entre los países de la UE a esa polémica ley. De los 20 países encuestados, 15 ven con buenos ojos el escaneo de comunicaciones privadas cifradas en busca de contenidos ilegales.