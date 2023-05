Se ha detectado una campaña de smishing suplantando a la Seguridad Social en la que solicitan actualizar la tarjeta sanitaria por medio del enlace proporcionado para evitar perder los derechos que dicha tarjeta ofrece. A través del formulario al que se accede desde el enlace, se solicitan datos personales del usuario, para robarlos y utilizarlos de forma fraudulenta.

Si has recibido un SMS como el comentado anteriormente, pero no has hecho clic en el enlace ni has proporcionado tus datos, borra el mensaje y bloquea el remitente de este.

¿Qué hacer si has caído en la estafa?

Por el contrario, si has entrado en el enlace y has cumplimentado el formulario, sigue las pautas que dejamos a continuación:

Recopila evidencias del fraude, por si necesitas interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En los próximos meses, realiza egosurfing, y busca los datos que se hayan podido publicar sobre ti en la Red. En caso de que necesites que sean eliminados, recurre al derecho al olvido. Puedes utilizar herramientas para realizar búsquedas avanzadas, como Google Dorks.

Mantén vigilado tu correo electrónico o cuentas de las que hayas proporcionado información en el formulario para evitar posibles ataques de phishing.

Puedes solicitar ayuda a la Seguridad Social para contrastar la información

El objetivo de esta estafa es robar los datos personales de las víctimas a través de una página web fraudulenta que contiene un formulario.

Los SMS que han sido reportados hasta ahora contienen errores ortográficos en su redacción, lo que hace sospechar de su veracidad.

Si se pulsa en la URL, esta redirigirá a la siguiente web maliciosa, la cual solicitará a través de un formulario la siguiente información: apellido, nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Una vez introducida dicha información, el ciberdelincuente tendrá a su disposición dichos datos. Estos datos puede ser utilizados cara cometer futuros ataques dirigidos a personas concretas y de esta forma engañar fácilmente a la víctima.

No se descarta que existan otras campañas similares también a través de correos electrónicos solicitando la misma información.