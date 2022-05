Conquistó a niños y adolescentes en la década de los 90 y lo vuelve a hacer ahora: regresa la moda de los tamagotchi, esa mascota virtual con forma de huevo que come, juega y hasta hace caca. En las tiendas de juguetes se los quitan de las manos y no hay niño de más de seis años que no sepa lo que es.

Cuidar a una criatura es la "gracia" que muchos le encuentran al tamagotchi y que hacen que no pierdan de vista su mascota en el bolsillo. En el bolsillo o en su muñeca, porque el nuevo modelo -casi un calco del antiguo- incluye una cadena para que puedas pasearlo de la mano. Si tú tuviste uno en tu niñez, puede que recuerdes la fiebre del tamagotchi hasta el punto que en muchos colegios fueron prohibidos explícitamente para evitar distracción. 26 años de vida El Tamagotchi, el pequeño huevo electrónico que introdujo el concepto de mascota virtual, cumple en noviembre 26 años tras haber recibido los atentos cuidados de 82 millones de usuarios y protagonizado más de un estudio sociológico. Los juguetes de tu infancia El nuevo modelo "pro" Más moderno, con más funciones y... bastante más caro. De los alrededor de 20 euros que cuesta un tamatotchi normal a los 60 que cuesta el denominado "pix", que incluye hasta cámara de fotos para que los niños puedan fotografiarse, pero también cocinar y explorar el mundo con su mascota virtual, además de encontrar nuevos amigos con los que jugar y compartir regalos. Los juguetes de tu adolescencia Gogos, Monopoly, Playmobil, Pollypockets, Tetris... seguramente recuerdes los juguetes favoritos de tu infancia y adolescencia. ¿Con qué jugabas tú?