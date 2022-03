¿Te han robado el teléfono móvil? Te contamos el truco perfecto que, si bien no va a devolvértelo, al menos va a evitar que quien te lo haya robado pueda venderlo, utilizarlo y ni siquiera encenderlo.

Como bien sabrás, todos los teléfonos vienen con un chip que cuentan con un registro de serie único en todo el mundo, no hay dos iguales. Se trata del código IMEI, las compañías telefónicas lo tienen registrado y solo los dueños del aparato pueden acceder al código.

¿Cómo encontrar el código?

Para obtenerlo solo tienes que marncas *#06#

El truco Asterisco-06-almohadilla

¿Un consejo? Apúntalo y guárdalo en un lugar que tengas controlado por si llega el momento del robo. Si es así, ponte enseguida en contacto con tu compañía de teléfono y dale este código. El teléfono será bloqueado por completo y aunque el ladrón cambie la tarjeta SIM o el chip, no podrá ni siquiera encenderlo. No lo vas a recuperar pero, al menos, no pondrán hacer negocio con tu pérdida.

Android

Todos los dispositivos Android tienen asociada una cuenta de Google y desde el propio buscador se puede acceder a la web de ´Administrador de Dispositivos, en la que se puede rastrear tu móvil a través de tu cuenta de Gmail.

Entra con tu cuenta de Google a android.com/devicemanager y allí podrás ver la ubicación de tus dispositivos.

El problema está en que para poder acceder a este servicio tienes que haber activado con anterioridad en tu teléfono: Ajustes>Servicios de ubicación.

Si no, lo único que conseguiremos es obtener la localización de la última ubicación que se ha registrado, pero se trata de una aproximación. Si el dispositivo está usando wifi tendremos un punto mucho más exacto que si se conecta a través de una red móvil.

Borrado y bloqueo a distancia

La herramienta también ofrece opciones para hacer sonar el teléfono, bloquearlo y borrar la información a distancia. El problema, es que deberías haberle dado permiso desde tu teléfono antes de extraviarlo. Así que aprovecha ahora para ir a "Configurar opciones para bloquear y borrar" y a continuación pulsa "Enviar". Debería llegarte una notificación a tu teléfono, que te conducirá a una pantalla de configuración de seguridad, en la que podrás activar o desactivar los permisos de ubicación del móvil, borrado y bloqueo y comprobación de la actividad del smartphone.

Otro punto clave de esta sección es el de "Seguridad", donde te ofrecerán un código que Google puede pedirte en algún momento para asegurarse de que eres tú que intenta borrar o bloquear el móvil. Cada vez que entres en este apartado se generará un nuevo código, acuérdate de guardarlo en cada ocasión.

iPhone

Sólo podrás localizar tu iPhone si tenías activada la opción Buscar mi iPhone con anterioridad.

Para ponerla en marcha, ve a Ajustes > iCloud. Te pedirá que inicies sesión con tu ID de Apple y luego ya podrás activar esta opción.

Si quieres encontrar tu iPhone, desde un ordenador entra en icloud.com/find o bájate la app Buscar mi iPhone desde otro dispositivo iOS.

Una vez allí, selecciona un dispositivo para ver su ubicación en el mapa. También te da la opción para hacer que tu iPhone suena, en el caso de que estuviera cerca.

Borrado y bloqueo a distancia

Desde la misma página podrás activar también el Modo perdido, que te permite bloquear el dispositivo a distancia con un código de cuatro dígitos, enseñar un mensaje personalizado y registrar la ubicación del teléfono.

También puedes borrar los datos de forma remota, el problema es que si lo haces ya no podrás continuar con el seguimiento, ni saber dónde se encuentra. Si el dispositivo está apagado o sin conexión, todas las acciones tendrán efecto la próxima vez que se inicie y se conecte.