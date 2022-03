Nintendo echa el cierre a las eShops de Wii U y 3DS. Así lo ha anunciado la empresa de videojuegos japonesa en un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. El proceso comenzará durante este año y terminará en marzo de 2023, aunque englobará varias etapas.

¿A qué modelos afectará?

La clausura de este servicio afectará a todos los modelos de Wii U y 3DS, incluidas las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.

Fechas de la suspensión

La primera fase de la suspensión de esta actividad tendrá lugar el 23 de mayo de este año , cuando ya no será posible utilizar una tarjeta de crédito para añadir fondos a una cuenta de eShop de Wii U o 3DS .

, cuando ya no será posible utilizar una tarjeta de crédito para añadir fondos a una . La segunda etapa llegará el 29 de agosto , fecha en la que dejará de ser posible emplear una tarjeta prepago para sumar dinero a una cuenta. Por el contrario, sí se podrá continuar canjeando códigos de descarga.

, fecha en la que dejará de ser posible emplear una tarjeta prepago para sumar dinero a una cuenta. Por el contrario, sí se podrá continuar canjeando códigos de descarga. El culmen del cierre llegará a finales de marzo de 2023, cuando la compañía inhabilite las compras, la descarga de demos o temas, los canjeos de códigos de descarga y la adición de fondos definitivamente.

Por suerte para los ‘gamers’, el cierre solo afecta a las nuevas compras. El usuario podrá seguir descargando todo el contenido que haya comprado antes de marzo del próximo año.

Tras el cierre de la Tienda Wii en 2019 y la suspensión de las propias tiendas digitales de Wii U y 3DS en algunos países latinoamericanos en abril de 2020, Nintendo pone el candado a otro de los servicios que le han dado rédito en los últimos años.