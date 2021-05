YouTube ha analizado de qué forma saludan los autores de los canales de YouTube en sus vídeos, y ha descubierto que la expresión 'Hey guys', 'hola, chicos' en inglés, ha sido la más popular en la plataforma durante 2020.

El 36 por ciento de los youtubers comenzó sus vídeos en 2020 saludando a sus espectadores con la expresión 'Hey guys', entre las cinco formas de saludo más comunes, que incluyen también 'what's up' (¿qué pasa?), 'good morning' (buenos días), 'hi guys' (también 'hola, chicos') y 'all right' ('todo bien' o 'vale').

Así se extrae del análisis de YouTube, que se centra en los 'vlogs' y solamente en los vídeos con 20.000 reproducciones o más y de canales de más de 20.000 suscriptores.

El estudio señala que existen diferencias entre los tipos de canales de YouTube y el saludo que escogen para comenzar sus vídeos. 'Hey guys' está entre los cinco saludos más populares en todas las categorías, pero es el más usado en videojuegos, cocina, vídeos de hazlo tú mismo (DIY), belleza y relajación.

No obstante, se escogen otros saludos en otros tipos de vídeos como los de tecnología ('ladies and gentlemen', o 'damas y caballeros'), viajes ('buenos días'), ejercicio y deportes ('¿qué pasa?').

YouTube también ha analizado los saludos más comunes en países hispanohablantes como México, donde 'hola hola' es el arranque más frecuente por delante de 'Hola, ¿qué tal?', ¿Qué tal?', 'Hola a todos' y 'Buenos días'.

En Brasil la forma de saludo más común fue 'Oi gente' ('hola gente' en portugués); en Francia, 'Bonjour à tous' ('buenos días a todos' en francés); y en Alemania usaron más durante 2020 'Hallo ihr' ('hola a ti' en alemán).