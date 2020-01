La mejor aplicación de Google para liberar memoria de tu móvil

Tener espacio suficiente en la memoria del móvil es indispensable para el correcto funcionamiento del aparato, pero también para decidir, por ejemplo, cuántas aplicaciones instalamos en nuestros smartphones.

A través de las tarjetas, podemos ampliar la memoria para almacenar archivos como fotos o vídeos, pero en el caso de las apps, la cuestión es diferente. Al elegir entre un modelo u otro de móvil, la memoria es uno de los grandes elementos que debemos tener en cuenta, recordando, además, que el sistema operativo ocupará una buena parte de ella.

Pero a veces un precio más bajo puede orientarnos a elegir un modelo con una memoria menor. Esto, el hecho de que muchas apps ocupan cada vez un espacio mayor y la necesidad creciente de un mayor número de ellas en el teléfono, hace que nos quedemos sin memoria.

En los casos en los que tengamos el espacio justo, es recomendable reservar algo de memoria para una app que se encargue precisamente de liberarlo, eliminando archivos que no son prescindibles. Para esta misión, Google cuenta con una app no demasiado conocida, llamada Files, que nos servirá en Android.

Files, que se puede descargar gratis en Google Play nos permite gestionar nuestros archivos y eliminar los innecesarios.

Varias pantallas de Files, de Google.

La app señala de forma preferente a los más prescindibles, por lo general los archivos temporales de apps que hemos usado anteriormente. Antes de eliminarlos, podemos visualizarlos en la opción 'Archivos basura'.



Descargas

Si las descargas se alojan igualmente en nuestro teléfono y no en una tarjeta de memoria, también podremos gestionar desde Files cuáles salvamos y cuáles borramos para mantener un margen de memoria libre en el aparato. Estas las podemos ver en la sección 'Descargas' dentro de 'Explorar'.



Archivos duplicados

También podemos liberar espacio cargándonos los archivos duplicados. En estos casos, la app se encarga de identificar los que aloja el teléfono. Además, señala qué copia es la destacada, para que podamos borrar la secundaria, lo que habrá que hacer de forma manual.



Archivos de WhatsApp

Una de las aplicaciones que más utilizamos y que más documentos y con más peso puede acabar almacenando en nuestro móvil es WhatsApp, especialmente en el caso de los vídeos. Files muestra estos archivos, pero será decisión del usuario cuáles se eliminan. Es importante saber que los archivos que borremos aquí dejarán de verse también en los chats de los que provengan.



Eliminar apps

Files tampoco se olvida de una de las maneras más expeditivas pero más efectivas para liberar espacio: desinstalar apps. Esta opción requiere el permiso para obtener los datos de uso de aplicaciones. La funcionalidad señalará las que menos uso tienen, un dato que no necesariamente identifica a las más prescindibles.

En este caso, también será el usuario el que decida qué aplicaciones desaparecerán de su móvil.



Limpieza manual

Files funciona también como un explorador de archivos, lo que nos permitirá rastrear en el móvil y elegir manualmente qué archivos queremos borrar. Aquí deberemos tener especialmente cuidado en no cargarnos archivos imprescindibles para las funcionalidades de las apps o cualquier otro del que no estemos seguros, ya que Files no dispone de una papelera de reciclaje que nos permita revertir la operación.