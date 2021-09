El verano encara su recta final y llega el momento de hacer balance de los excesos. Además, son muchos los que se repiten la eterna promesa de: "ahora me apunto a un gimnasio y adelgazo". La velocidad a la que se mueve el mundo y el estrés de la rutina diaria conlleva que descuidemos nuestra alimentación (por falta de tiempo a la hora de cocinar) y no hagamos el ejercicio físico que deberíamos Realizar una dieta saludable no es sinónimo de comer solo ensaladas y el temido "pasar hambre"

Un método para perder peso siguiendo una rutina fácil que une ejercicio con una dieta que te ayudará adelgazar es el ayuno intermitente. Desde la página Mundo en forma explican los beneficios de esta práctica:

Es útil para la pérdida de grasa.

Disminuye la inflamación.

Disminuye el estrés oxidativo.

Aumenta la sensibilidad a la insulina.

Mejora la función celular y hormonal.

Mejora la salud de nuestro cerebro.

Puede ser beneficioso para la salud cardiovascular.

Puede aumentar la esperanza de vida.

Pero la gran pregunta es ¿cómo realizo el ayuno intermitente? En esta información te hablábamos de una rutina denominada 16/8. El objetivo es pasar 16 horas sin comer, desde que te vas a dormir hasta el momento de realizar la primera comida, que será al medio día. Después de ese periodo las "calorías necesarias entrarán en una ´ventana de alimentación´ de 8 horas" (de las 12:00 hasta las 20:00).

La rutina a seguir se divide en cinco pasos bien que se pueden desarrollar cualquier día de la semana:

Antes de las 12.00 se recomienda o realizar un entrenamiento o tomar infusiones café o agua.

A las 12.00 llega el momento de ingerir el primer alimento, una dieta basada en carbohidratos, proteínas y grasas.

A continuación, después de las 12.00 lo mejor es seguir con tu rutina habitual, ya sea en el trabajo o realizar un entrenamiento 8lo recomendable es tomar infusiones café o agua o un "snack" post entrenamiento).

A las 20.00 llega el momento de tomar la segunda comida del día y debe tener carbohidratos, proteínas y grasas.

Por último, es el momento de descansar y no irse a la cama tarde, para al día siguiente tener fuerzas para seguir esta rutina

Con estos trucos podrás superar con éxito el ayuno intermitente y realizar una práctica cada vez mas de moda de una forma segura y saludable.