Dejar de fumar no es una tarea fácil ya que estamos hablando de una adicción. El fumador sabe que es un adicto, igual que sabe que el tabaco es perjudicial para su salud y para la salud de los que le rodean. De hecho, la mayoría de los fumadores se ha planteado dejarlo en alguna ocasión pero no ha encontrado la forma, el momento o el apoyo más adecuado.

Más de 60.000 personas fallecen en España a causa del tabaco, aproximadamente unas 164 al día; es decir tantas como si cada día se estrellara un avión con más de cien pasajeros a bordo, sin que quedase superviviente alguno.

El primer paso y el más fácil a la hora de dejar de fumar es reconocer el daño que provoca el tabaco y querer dejar de fumar. Una vez tomada la decisión es importante que te marques una fecha, tratando que sea un día que no te provoque estrés, que sepas que no vas a tener ninguna complicación que pueda alterar la decisión de no fumar.

Los expertos recuerda que dejarlo poco a poco, suprimiendo cada día algunos cigarrillos, no suele ser eficaz. Es mejor y más fácil dejar de fumar todo a partir de la fecha que te has marcado. Y, sobre todo, el día antes del día señalado puedes hacer un autorregistro de cigarrillos debes tirar el tabaco que te sobre.

Los primeros días, después de dejar de fumar, te resultará más fácil sobrellevarlo si cambias tus hábitos. Además, para la ansiedad a la nicotina puedes buscar sustitutos como el chicle, la fruta o alguna golosina.

También es importante que comuniques la decisión a las personas que te rodean y que te pueden ayudar: tus hijos, tus amigos, tus compañeros. Ésta es la manera de mostrar tu "compromiso" con la decisión, de ese modo demuestra que es un intento serio y definitivo para dejar de fumar y ellos serán cómplices que te ayudarán.

Beneficios de dejar de fumar: minuto a minuto

1.- 20 minutos sin fumar:

* La presión sanguínea se normaliza.

* Recuperas el calor en manos y pies.

2.- 8 horas sin fumar:

* Los niveles de oxígeno son normales.

* Tienes más vitalidad.

3.- 48 horas sin fumar:

* Has eliminado la nicotina del cuerpo.

* Recuperas el gusto y el olfato.

4.- 72 horas sin fumar:

* Tienes aún más energía.

* Respiras mejor.

* Desaparece el síndrome de abstinencia.

5.- 3 semanas sin fumar:

* Disminuye o desaparece la tos.

* Los pulmones trabajan mejor.

* Mejora la circulación sanguínea.

6.- 2 meses sin fumar:

* Te cansas mucho menos.

* Experimentas la satisfacción de ganar al tabaco.

7.- 3 meses sin fumar:

* Tienes un 30% más capacidad pulmonar.

8.- 1 año sin fumar:

* Reduce un 50% el riesgo de morir por ataque al corazón.

9.- 5 años sin fumar:

* Tu riesgo de infarto es el mismo que si no hubiera fumado

10.- 10 años sin fumar:

* Tu riesgo de cáncer de pulmón ha disminuido a la mitad.

Diez motivos para dejar de fumar

Hay muchas razones para dejar de fumar, el Ministerio de Sanidad tiene un decálogo que puede ayudarte a tomar la decisión, ya que saber por qué hacemos las cosas nos ayuda a tomar la decisión y a lograr el objetivo propuesto.