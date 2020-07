Una nueva terapia prolonga la supervivencia al cáncer de mama

Una nueva inmunoterapia desarrollada por investigadores de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, alarga drásticamente el tiempo de supervivencia en ratones con cáncer de mama triple negativo, una de las formas más agresivas y difíciles de tratar.

En el nuevo estudio, que publica la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', los ratones tratados con la terapia, que comprende dos medicamentos que aumentan la inmunidad alojados dentro de una nanopartícula, experimentaron una remisión completa del tumor durante al menos 100 días.

Todos los ratones no tratados murieron antes del día 30. Ninguno de los ratones tratados experimentó efectos secundarios adversos o respuestas autoinmunes.

La nanopartícula, llamada ácido nucleico esférico (SNA), es una forma globular de ADN que puede entrar y estimular fácilmente las células inmunes. Chad A. Mirkin, de Northwestern, quien dirigió el estudio e inventó los SNA, acredita la forma y estructura de las nanopartículas para el éxito de la inmunoterapia.

"Hemos demostrado que la presentación estructural general de una vacuna contra el cáncer o inmunoterapéutico, no simplemente los componentes químicos activos, puede afectar drásticamente su potencia --señala Mirkin--. Este hallazgo está abriendo puertas en un campo emergente que llamamos 'vacunación racional' y podría conducir a tratamientos para muchos tipos diferentes de cáncer".

Mirkin es profesor de química de George B. Rathmann en la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de Northwestern, director del Instituto Internacional de Nanotecnología y miembro del Centro Integral de Cáncer Robert H. Lurie de la Universidad de Northwestern.

Las inmunoterapias típicas consisten en una molécula o moléculas de células tumorales (llamadas antígenos) emparejadas con una molécula (llamada adyuvante) que estimula el sistema inmune. Las formas más avanzadas consisten en un cóctel de moléculas de antígeno tomadas de las células cancerosas de un paciente (llamadas lisados).

El lisado entrena al sistema inmune para reconocer su objetivo (el tumor), y el adyuvante aumenta la respuesta inmune del cuerpo para destruir ese objetivo. Los médicos mezclan el lisado y el adyuvante en un cultivo celular y luego inyectan la mezcla en el paciente.

Debido a que la terapia es una mezcla estructuralmente mal definida, Mirkin llama a esto el "enfoque de licuadora". El lisado y el adyuvante no están empaquetados juntos, por lo que es difícil asegurarse de que lleguen al mismo objetivo.

"Estadísticamente, obtendrás algunas células que absorben tanto el lisado como el adyuvante --señala Cassandra Callmann, becaria postdoctoral en el laboratorio de Mirkin y la primera autora del artículo--. Pero también obtendrás algunas células que solo reciben una u otra. Para maximizar la potencia de la inmunoterapia, debes entregar conjuntamente a las mismas células objetivo y en la forma o estructura más efectiva posible".

Para superar este desafío, el equipo de Mirkin empaquetó el lisado y el adyuvante juntos dentro del núcleo de un SNA. En el estudio, inyectaron el SNA debajo de la piel de ratones con cáncer de mama triple negativo. Los SNA viajaron a los ganglios linfáticos de los ratones, ingresaron a las células y liberaron su carga. Esto causó una respuesta inmune dentro de las células para combatir el lisado.

Después de tratar a nueve ratones con cáncer de mama triple negativo, seis experimentaron una remisión tumoral completa durante 100 días sin efectos secundarios obvios. Aunque los otros tres ratones nunca alcanzaron la remisión, el nuevo tratamiento suprimió el crecimiento de su tumor, y los ratones aún vivieron más tiempo que el grupo de control.

"Definitivamente está prolongando la supervivencia --asegura Callmann--. Incluso si no todos los ratones se curaron por completo".

Mirkin y su equipo también descubrieron que la inmunoterapia basada en SNA protegía a los ratones de las recaídas. Después de que los ratones entraron en remisión, el equipo intentó reimplantarlos con cáncer, pero los tumores no crecieron.

Cuando el equipo de Mirkin retiró y examinó los tumores de ratones tratados con terapia, los investigadores encontraron un mayor número de células T citotóxicas, un tipo de célula inmunitaria que ataca la enfermedad, y una disminución en el número de células inmunosupresoras, que impiden que el sistema inmune responda para combatir la enfermedad.

"Si la inmunoterapia está protegiendo a los ratones de la recurrencia del cáncer, entonces podemos usar esto en un contexto preventivo --destaca Mirkin, miembro del Centro Integral de Cáncer Robert H. Lurie de la Universidad Northwestern--. Nuestro estudio sugiere que la terapia está proporcionando una 'memoria inmune'. Eso es algo que estamos investigando en este momento".

Curiosamente, se produjo una respuesta inmune más fuerte cuando los investigadores incorporaron células tumorales oxidadas en los SNA. Al hacer el lisado, los investigadores trataron las células tumorales con ácido hipocloroso, que oxida y mata las células. Otros investigadores han notado en estudios clínicos previos que las células oxidadas crean inmunoterapias más potentes.

"Hemos confirmado que es verdad --resalta Callmann--. Y demostramos que el sistema inmunitario da una respuesta aún mejor si el lisado oxidado también está empaquetado en un SNA".

El equipo de Mirkin probó por primera vez la nueva terapia en tumores de cáncer de seno triple negativo porque el cáncer es uno de los más difíciles de tratar. De acuerdo con la Triple Negative Breast Cancer Foundation, esta enfermedad representa el 15% -20% de todos los cánceres de seno.

El cáncer da negativo para tres proteínas (de ahí el nombre de "triple negativo") producido en grandes cantidades por otros tipos de cáncer de seno. Resiste los medicamentos contra el cáncer de mama de uso común que se dirigen a esas tres proteínas.

"Es una de las formas más letales y agresivas de cáncer de mama --recuerda Callmann--. Hay muchos tipos diferentes de mutaciones, y algunas de las células mutan muy rápidamente. Existe una necesidad inmediata de nuevos tratamientos que funcionen".

Los investigadores creen que, en teoría, las inmunoterapias basadas en SNA deberían ser un tratamiento efectivo para muchos tipos de cáncer y el equipo de Mirkin planea explorarlo eso a continuación. Mirkin señala que se siente alentado de que cuatro medicamentos para el SNA ya estén en ensayos clínicos en humanos, incluida una variante del SNA utilizada en este estudio en un tipo de inmunoterapia para el carcinoma de células de Merkel.

Esa estructura también se inventó en Northwestern y se encuentra en un ensayo clínico de fase 2 realizado por Exicure, una startup de biotecnología en etapa clínica.