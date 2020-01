El Foro Global de Neumonía Infantil presenta una nueva vacuna más barata

Una nueva vacuna neumocócica conjugada (PVC) más barata e igual de eficaz permitirá a más países hacer frente a la neumonía infantil, enfermedad que causa unas 800.000 muertes en todo el mundo. Es una de las noticias más destacadas que acogerá el primer Foro Global de Neumonía Infantil, celebrado estos días en Cosmocaixa, Barcelona. "Tener acceso a una vacuna más barata e igual de eficaz es una muy buena noticia", ha resaltado Quique Bassat, presidente del Comité Directivo del Foro Global sobre Neumonía Infantil y director del Programa de Malaria de ISGlobal.

Alrededor de nueve millones de niños morirán por neumonía durante la próxima década si los países no aumentan las medidas para combatir esta y otras enfermedades, según un nuevo análisis de la Universidad Johns Hopkins publicado con motivo del Foro Global de Neumonía Infantil, en el que participan las nueve organizaciones líderes en los ámbitos de salud e infancia: ISGlobal, Save the Children, Unicef, Every Breath Counts, Fundació La Caixa, Fundación Bill y Melinda Gates, USAID, Unitaid y Gavi).

La Universidad Jonhs Hopkins ha desarrollado un modelo según el cual, si se aumentaran los servicios de prevención y tratamiento de la neumonía, se podrían salvar las vidas de 3,2 millones de niños menores de cinco años. Además, eso crearía un "efecto dominó" que permitiría prevenir, a su vez, otras 5,7 millones de muertes infantiles a causa de otras enfermedades.