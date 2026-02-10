Las camisetas de la Super Bowl que Bad Bunny regaló a los empleados de Zara ya se venden en internet entre 500 y 3.000 euros

Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara en la sede central de Inditex han salido a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas de compraventa por internet por precios que oscilan este martes entre los 30.000 y los 490 euros.

El músico agradeció con este regalo la prenda que lució en la actuación de la Super Bowl con un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

'Camiseta Bad Bunny Zara' es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan las camisetas, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".

Una de las camisetas de Zara como la de Bad Bunny en la Super Bowl, a la venta en Wallapop. / EPC

Prendas cuyos precios oscilan este martes entre los 490 y los 30.000 euros, son todas de la talla L y tienen el dorsal 64 que lució Benito Martínez Ocasio durante la espectacular actuación. Llevaba un conjunto de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano, con pantalones y zapatillas Adidas.

"Se vende al mejor postor", reza uno de los anuncios donde puede verse dicha camiseta y en el que se anima ha realizar "ofertas serias" con un precio de salida de 0 euros, como si se tratase casi de una subasta improvisada. La prenda, por su puesto, incluye el mensaje de agradecimiento que envió Bad Bunny.

Justo ayer la plantilla de la central de Inditex en Arteixo (A Coruña) agradecía cantando por Bad Bunny el regalo que el astro puertorriqueño les había dejado.