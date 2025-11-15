Los polvos solares logran que un rostro apagado muestre su versión más saludable y descansada. Su objetivo es imitar los efectos del bronceado al tiempo que evitan los riesgos de la exposición solar y también permiten prescindir del maquillaje en días de calor excesivo.

Funcionan muy bien sobre una piel hidratada -hay que esperar hasta que esta absorba completamente la crema antes de utilizar la brocha- y son la solución ideal para quienes no quieren exponerse al sol.

Sus múltiples pigmentos aportan color, confort y luminosidad a la piel y algunas fórmulas incluyen protección, aunque se recomienda aplicar antes una loción específi ca para el sol.

Escultura a brochazos

Contouring y strobing son dos técnicas de maquillaje. La primera consiste en esculpir el rostro y su contorno utilizando distintos tonos de polvos que enfaticen luces y sombras y se ha popularizado gracias a productos que facilitan la tarea. La regla básica es que los tonos claros resaltan y los más oscuros profundizan: "Se puede rellenar zonas hundidas y devolverles carnosidad o al contrario, oscurecer otras para hacerlas parecer más angulosas", explica Gato, maquillador oficial de Maybelline New York.

Se usa iluminando el centro de la frente y la barbilla y aplicando el tono más oscuro a ambos lados de la frente, hacia las sienes; bajo el pómulo, para marcarlo, y bajo la barbilla para definir el óvalo facial. Se acaba con un toque de iluminador en la parte superior del hueso del pómulo y sobre el arco de Cupido, en el labio superior. Hay que practicar un poco, controlar las cantidades y difuminar los bordes para que los contrastes no sean demasiado evidentes.

Los secretos del contouring, el maquillaje de las famosas

1. Base ligera con pigmentos y aceites. Sobre ella se puede aplicar polvos solares para corregir imperfecciones e igualar el tono de piel. Fond de teint Belle Peau-Bonne Mine Ensoleillée IP 20. 50,20 €. Guerlain.

2. Polvos en spray en una textura novedosa que incluye partículas de maquillaje. Se pulverizan sobre rostro, hombros y escote y no necesitan brocha. La piel queda lisa y con un ligero bronceado. Brume Bonne Mine. 48, 50 €. Givenchy.

3. Bronceador en polvo compacto sin aceite y de larga duración. Bien difuminado, proporciona un color muy natural. True Bronze Pressed Powder Bronzer. 34, 50 €. Clinique.

4. Polvos que resaltan el color de la piel y aportan el brillo y la luminosidad de un cutis sano. Su fórmula incluye cafeína para eliminar los signos de fatiga, activos antioxidantes como aceite de tomate y albaricoque, y polvo de pétalos de rosa gallica para unificar. En ocho tonos. Belle de Teint. 44 €. Lancôme.

5. Polvera con dos tonos y un pincel para iluminar y esculpir el rostro. El tono más claro se puede aplicar bajo las cejas, en la parte superior de los pómulos y en el arco de Cupido, y el más intenso, para marcar las zonas de sombra. Mezclados dan un aspecto saludable. Harmonie poudres belle mine marinière SPF 15. Edición limitada, 55 €. Un colorete en barra redondea su efecto. Stick belle mine naturelle, 39.50 €. Chanel.

¿Qué es el strobing?

El strobing, más sencillo, resalta las facciones porque multiplica la luz en los puntos en que se refleja de forma natural, como la frente, la nariz, la parte superior de los pómulos y la barbilla: "Es una manera de lograr una piel luminosa, radiante y fresca sin tanto contraste y sin modificar los rasgos", comenta Lewis Amarante, maquillador oficial de Max Factor. Un truco consiste en "aplicar una sombra de ojos líquida beige perlado en los puntos de luz. Se funde con la piel y mejora el resultado".