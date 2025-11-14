El abrigo negro de Zara con el que la reina Letizia ha arrasado en su último viaje a China
La Reina eligió un total look negro perfecto para los días de otoño
María González Falcó
La reina Letizia ha elegido un elegante abrigo negro para su vuelo en su visita oficial a China; un total look sobrio, elegante, y cómodo en que que llamaba la atención un abrigo tipo batín con el que ha combatido el frío en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Sus Majestades el Rey Felipe VI y la reina Letizia ponían rumbo a su primer viaje de Estado a China y Doña Letizia ha vuelto a apostar por prendas low cost y ha acudido a Zara para crear su look perfecto para viajar. Un conjunto todo al negro ideal para ir cómoda, y en el que destaca un abrigo largo con cinturón que destaca por su diseño recto con hombreras, cinturón de lazada y botonadura frontal. Una pieza clásica y atemporal similar a otras a las que la monarca recurre cada vez que bajan un poco las temperaturas. Su precio en la web roza los cien euros y todavía quedan tallas disponibles.
Doña Letizia lo combinó con una bufanda negra de lana y completó el "outfit" con unos pantalones anchos de pinzas y unos botines de tacón cuadrado a tono. Una propuesta ideal para ir cómoda y abrigada, pero sin perder ni un ápice de elegancia.
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- El 96 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León se ha acogido a los ecorregímenes
- La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuándo pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
- La fabricación del queso zamorano se abre al consumidor
- Una capitana de Zamora, premio Meninas
- Sanidad anuncia la construcción de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en Zamora
- Recta final del saneamiento de Valorio en Zamora, ¿cuántos miles de árboles se han plantado y cuáles se han cortado?
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros