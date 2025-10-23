Elegancia en azul y negro y homenaje a un famoso diseñador: los estilismos de la Reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía en el concierto de los Premios

De azul noche y negro. Fueron los dos tonos que la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, eligieron para sus atuendos en el XXXIII Concierto de los premios "Princesa de Asturias", celebrado en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. La Familia Real llegó en dos coche a la plaza del Fresno, recibiendo un baño de aplausos y cariño.

Del primer coche salió el Rey Felipe, siempre elegante, y a continuación lo hizo Letizia, que lució un conjunto de dos prendas de la firma Sibila, combinando el negro y el azul, los colores que llevaron sus hijas por separado. Por un lado, llevó una blusa de manga corta azul noche con cuellos de pico en negro y flecos de cristal colgando de las mangas también en negro. Los abalorios recuerdan a los trajes típicos regionales. La Reina completó el look con un pantalón sastre con volumen y de tiro muy alto, una cartera de Felipe Varela y zapatos slingback de Magrit con tacón bajo.

Letizia, que mantiene un tono bronceado, llevó la melena con ondas al aire y en su tono natural. Respecto a las joyas optó por pendientes de diamantes y su inseparable anillo de Coreterno que lleva inscrito "Amor Che Tutto Move".

De Armani

Leonor lo apostó todo al azul con un total look de Emporio Armani, lo que se puede entender como un homenaje al creador italiano fallecido recientemente. La Princesa demostró con su blazer en tweed azul marino con brillos que posee elegancia serena y sobria, acorde con el rango que ostenta. Esta chaqueta, una prenda muy socorrida en su armario, la acompañó de un pantalón campana del mismo tono. La heredera de la Corona optó por un semirrecogido.

De Hugo Boss

La gran sorpresa la dio su hermana, la Infanta Sofía, con un atrevido mono negro ajustado a la cintura con un cinturón, escote pronunciado en pico y espalda completamente al descubierto de la firma Hugo Boss. Aunque no es una gran amante de las joyas, en esta ocasión la hija menor de los Reyes llevó un brazalete dorado para redondear el look y darle un toque de color. También ella apostó por llevar la melena ondulada al viento.

Felipe VI, con traje azul de corte impecable, demostró una vez más que se merece el calificativo de Rey Más elegante de Europa, como le atribuye siempre la prensa internacional.