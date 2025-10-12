¿Cómo saber si un abrigo va a abrigar? Tienes que fijarte en este punto de la etiqueta

En Instagram es conocida como @almucarrion. Tan solo tiene 23 años, pero acumula casi 400.000 seguidores. Su contenido está dedicado sobre todo a la moda y al estilo de vida con vídeos sobre las tendencias del otoño o recomendaciones de bolsos, por ejemplo. Y, recientemente, ha publicado un vídeo en el que enseña a sus seguidores a diferenciar un buen abrigo de uno que nos hará pasar frío: "No quiero ni una persona mala este invierno", advierte.

En la publicación, @Almucarrion desvela el principal truco para comprar un buen abrigo. Como en la mayoría de las ocasiones, debemos buscar la etiqueta y fijarnos en la composición. Para ilustrar este método, la influencer compara un abrigo de Uniqlo con otro de Pull&Bear. "Cuanto más plumón tenga frente a pluma, mejor, más abrigará", resume. Si la etiqueta viene en inglés, tendrás que saber que down hace referencia al plumón y feather a la pluma. Al fijarse en la etiqueta de ambas prendas, las diferencias en el relleno son claras.

Un abrigo de Uniqlo, 90% de plumón

En el de la marca Uniqlo, el cuerpo del relleno tiene un 90% de plumón y 10% de pluma. Y el tejido exterior contiene un 72% de poliéster y un 28% de elastomultiéster. Esto último "nos va a hacer que no cale, que sea resistente y que corte el viento", explica.

Una chaqueta de Pull&Bear, 100% poliéster

Sin embargo, en el de Pull&Bear el exterior está compuesto por un 100% de poliéster, igual que su relleno y forro. "Esto solo va a hacer que sudes, no te va a abrigar. Además no transpira", explica. Además, la creadora de contenido experta en moda nos da una clave más allá de la composición: el título que da nombre a la prenda. En Pull&Bear, la venden como una chaqueta, por lo que "no va a abrigar", concluye.

El truco para poner en tienda

Por último, @Almucarrion ofrece un pequeño truco para comprobar si abriga o no antes de comprar el artículo. "Si estás en tienda, tú te pones el abrigo con una mano dentro (...). Si en pocos segundos el abrigo retiene calor es una buena señal. Pero si tú te lo pones, te mueves un poco, ves que es demasiado ligero y que entra aire fácil por los lados, eso significa que no te va a aislar lo suficiente".