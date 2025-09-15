Adiós a la plancha en la vuelta al cole: usa este método para la ropa y los uniformes de los niños

La vuelta al cole lo hace cargada de nuevas ilusiones para los niños, que empiezan un nuevo curso y se enfrentarán a múltiples retos, pero también de tareas para los padres, que tienen que conciliar la vida laboral con la familiar y sacar tiempo para dedicarle a sus hijos. Estos requieren mucha atención y tiempo, pero con este truco conseguirás ahorrar muchas horas al cabo del curso.

Los uniformes y la ropa del colegio levanta muchos quebraderos de cabeza a los padres. Se manchan con frecuencia y se arrugan con cada lavado, con su correspondiente sesión de plancha. Si quieres evitar pasarte horas con la plancha, puedes probar a utilizar el vapor que genera una ducha caliente para suavizar las arrugas de la ropa. Te contamos cómo.

Esta técnica consiste en colgar la prenda en el baño mientras nos duchamos. Aprovecha si va a asearse más de una persona para sacar partido a todo ese vapor. Por tanto, no abras la puerta del baño aunque ya hayas terminado. En su lugar, deja la ropa dentro durante unos minutos. Entre 10 y 15 minutos serán suficientes. Para obtener mejores resultados, estira un poco las prendas.

Además, gracias a este método, conseguirás prolongar la vida útil de la ropa y los uniformes. Evitando el calor de la plancha estarás impidiendo que se queme o se dañe durante el proceso. El resultado puede no ser igual que tras el planchado, pero la ropa queda estirada y se conservará en mejor estado por más tiempo.

Otra alternativa es el secador del pelo. Aplica aire caliente sobre la prenda mientras se estira suavemente para lograr acabar con las arrugas. Este método es muy útil en situaciones de urgencia o cuando no tienes previsto darte una ducha para generar vapor de agua.