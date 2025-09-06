¿Sabías que desde el 1 de septiembre hay esmaltes de uñas prohibidos?

En la Unión Europea, cuando una sustancia química se clasifica como peligrosa para la salud (CMR, es decir, cancerígena, mutágena o tóxica para la reproducción), queda automáticamente prohibida en cosméticos y ya ningún producto que la contenga puede seguir vendiéndose. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informan de que esa lista de sustancias prohibidas se engrosa cada año, y ahora lo ha hecho con unas nuevas sustancias usadas en manicura para endurecer los esmaltes.

Negocio de estética de uñas. / José Luis Roca

Esas sustancias son las siguientes:

TPO , Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide u óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina.

, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide u óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina. DMPT, N,N-dimethyl-p-toluidine, también conocido como Dimethyltolylamine o Dimetiltolilamina, entre otros.

El TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) es un fotoiniciador utilizado principalmente en esmaltes de uñas de gel semipermanentes que se endurecen bajo lámparas UV o LED. El DMPT es también una sustancia utilizada para endurecer los esmaltes.

¿Cuál es el problema de usar productos con estas sustancias?

El TPO está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción: puede dañar la fertilidad o el desarrollo de los bebés durante el embarazo. El DMPT es también considerado CMR por sus posibles efectos carcinógenos. En cualquier caso, no es un riesgo inmediato, sino acumulado. Es decir, una aplicación aislada no implica daño, el peligro está en el uso repetido a lo largo del tiempo.

Estos productos se usan sobre todo en salones de uñas, cabinas de estética, etc., por lo que existe mayor riesgo para profesionales: las personas que trabajan en salones de uñas son las que están más expuestas porque manipulan estos productos con frecuencia.

Aun así, algunas consumidoras que se hacen la manicura semipermanente en casa también podrían tener productos que incluyan este compuesto, por lo que conviene revisar siempre la lista de ingredientes en el envase del producto y si lo tienen, dejar de usarlo.

¿Por qué se ha prohibido ahora ?

Desde la OCU recuerdan que ya en enero de 2024 la Comisión Europea clasificó el TPO como sustancia CMR categoría 1B (cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción), lo que implica su inclusión obligatoria en el Anexo II del reglamento de cosméticos como sustancia prohibida.

La prohibición entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Desde esa fecha está completamente prohibido fabricar, importar, vender o utilizar productos cosméticos que contengan TPO en la Unión Europea: no hay período de transición ni de venta hasta agotar existencias. Los productos en el mercado que lo contengan no pueden seguir siendo comercializados o utilizados después del 1 de septiembre de 2025.

"Quien lo haga, estará incumpliendo la ley, y se expone a sanciones, multas y obligaciones de retirada del producto", aseguran desde la OCU.

¿Qué deben hacer los salones y profesionales?

Las esteticistas, especialistas en uñas, salones y distribuidores deben:

Suspender de inmediato la venta y uso de productos con estas sustancias. Hay alternativas sin ellas, de hecho, algunas marcas ya han reformulado sus productos para eliminar TPO antes de la fecha límite

con estas sustancias. Hay alternativas sin ellas, de hecho, algunas marcas ya han reformulado sus productos para eliminar TPO antes de la fecha límite R etirar del mercado cualquier stock existente.

Desechar estos productos según las normas de residuos químicos de cada país.

Negocio de estética de uñas. / José Luis Roca

¿Cómo saber si un esmalte contiene estos compuestos peligrosos?

"Lee la lista de ingredientes (INCI). Normalmente la lista INCI está en la caja, la etiqueta trasera o en un folleto adjunto si son productos pequeños", detallan desde la OCU. "Mira si aparece Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide o su abreviatura TPO o DMPT, N,N-dimethyl-p-toluidine, Dimethyltolylamine...", añaden.

También se puede consultar la web de la marca: "Muchas marcas publican la composición de sus productos en sus páginas oficiales".

Y por último, puedes preguntar en el punto de venta o en el salón, para comprobar los ingredientes.

Esta medida, en la que la UE aplica el principio de precaución frente a sustancias potencialmente peligrosas, está pensada para proteger de la salud de los consumidores y garantizar una mayor seguridad en los productos cosméticos, algo que en OCU consideran prioritario.