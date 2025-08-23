Alerta: retirada de lotes de la Centella Crème de Erborian

Si usas la Centella Crème de la marca Erborian, debes revisar el lote que has comprado. El motivo es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que algunos lotes de esta crema hidratante, calmante y antirrojeces deben ser retirados del mercado porque se han detectado algunos microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

En concreto, se han detectado bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis. Tal y como informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Agencia ha instado a los comerciantes a revisar los lotes de producto de los que dispongan para retirarlos de la venta y contactar con el fabricante, los Laboratoires M&L Erborain (Francia).

Además, ha comunicado la información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para que la difundan. La Centella Crème de Erborian se vende en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online.

¿Qué debes hacer?

Si utilizas la hidratante Centella Crème de Erborian, procede tal y como ha indicado la Agencia: