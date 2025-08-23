Alerta: retirada de lotes de la Centella Crème de Erborian
El aviso lo ha lanzado la OCU
Si usas la Centella Crème de la marca Erborian, debes revisar el lote que has comprado. El motivo es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que algunos lotes de esta crema hidratante, calmante y antirrojeces deben ser retirados del mercado porque se han detectado algunos microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
En concreto, se han detectado bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis. Tal y como informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Agencia ha instado a los comerciantes a revisar los lotes de producto de los que dispongan para retirarlos de la venta y contactar con el fabricante, los Laboratoires M&L Erborain (Francia).
Además, ha comunicado la información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para que la difundan. La Centella Crème de Erborian se vende en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online.
¿Qué debes hacer?
Si utilizas la hidratante Centella Crème de Erborian, procede tal y como ha indicado la Agencia:
- Revisa el número de lote de tu crema. Los productos afectados van en envases de 50 ml y 20 ml y llevan alguna de las siguientes numeraciones: KM05363, KM06363, KM06343 o KM07343
- Si tienes alguna unidad de los lotes indicados, no la uses.
- Acude al establecimiento donde la compraste para devolverla.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que trabajaba en el incendio de Porto
- Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
- Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Riego del Camino
- Un conductor roba un coche en Corrales y atropella a un hombre en el barrio de Las Llamas
- Atropella y deja herido grave a un peatón al huir en un coche robado en Zamora
- 180 camas y comida pedida por la Junta al Gobierno lleva desde el lunes sin usarse en León
- La entrada más barata para Las Edades del Hombre costará 7,5 euros