El peinado ideal para las invitadas a una comunión o una boda: menos es más

Plena época de comuniones. También bodas a la vista. Cuando eres una invitada sin más, es decir, sin un mayor protagonismo que el de acompañar a los novios o a la familia del niño en cuestión, el lema "menos es más" debe de ser el que te conduzca, salvo que tengas un papel importante como madrina o padrino. Aún así, nunca tratres de deslumbrar más que el protagonista real.

Cada uno con su estilo, el peinado es uno de los puntos a los que más atención prestar, sobre todo, si eres mujer ya que el abanico de posibilidades es mucho más amplio. En ese caso, vincula el peinado a tu look, nunca al revés.

Una opción que siempre triunfa son los recogidos informales, pero nada de moños altos o engominados hasta el extremo sin un pelo en libertad. Eso ya no se lleva.

Si optas por la melena suelta -opción maravillosa si llevas la espalda al aire libre o escote- trata de ondular tu cabello ya sea largo o corto. Despídete del pelo "tabla" planchado hasta el extremo y apuesta por unas ondas. Eso sí: la línea entre unas ondas modernas y un tirabuzón a lo "cada de la pradera" es muy delgada en algunas peluquerías. No olvides de peinar bien la onda para que no sea rizo por mucho que te diga la profesional que "así te aguantará más". Sí, te aguantará más, cierto... pero de qué manera.

Las niñas de comunión

El cabello de las niñas que hacen la Primera Comunión deberían de tener un cartel que pusiera esto: "Déjame al natural". Aunque cada madre o padre tiene libertad para elegir el peinado que quiera para su gran día, solo faltaba, el consejo general es la naturalidad. Los rizos, tirabuzones, alisados exagerados o incluso los recogidos de adulto no harán más que estropear lo más bonito que tienen las protagonistas: su cara de niñas. Y es que no es lo mismo cuidado y brillante que modificado. A pesar de que el look vintage cada vez es más tendencia, todavía hay "mini-novias" a puñados que parecen disfrazadas más que vestidas de comunión. ¡Cuidado con eso!