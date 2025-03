Rosalía conquista la 'after party' de los Oscar con un vestido victoriano de transparencias

La fiesta de la revista Vanity Fair tras la gala de entrega de los premios Oscar se convirtió, un año más, en un desfile de 'celebrities'. Hay quien dije que los mejores 'looks' de la noche no están en los galardones de Hollywood, sino que se reservan para la alfombra roja de esta 'after party'. Nadie se la quiere perder. A ella acuden actores y actrices, pero también 'influencers' y celebridades -el clan Kardashian siempre suele aparecer- y cantantes y artistas. Rosalía, ya totalmente integrada en el universo de Los Ángeles, no faltó a la cita de este domingo.

La cantante catalana lució un vestido ajustado de tono marfil con transparencias, cuello cerrado y hombreras. La artista, que es imagen mundial de Dior, escogió un 'look' de la diseñadora turca Dilara Findikoglu, que ya ha vestido a artistas de la talla de Madonna, Dua Lipa, Rihanna, Doja Cat y Margot Robbie.

El vestido de Rosalía es el modelo Amnesia de la colección de otoño/invierno 2025 'Venus from Chaos', recientemente presentada en la Semana de la Moda de Londres. En palabras de la creadora, cuenta con "una capa inferior de gasa de seda y encaje victoriano, un vestido Boticelli atrapado dentro de un moderno vestido de malla gris pluma". Además, la cola se ha confeccionado "a partir de un vestido victoriano antiguo".

Rosalía en la fiesta de Vanity Fair después de los premios Oscar. / AP

La cantante de Sant Esteve Sesrovires combinó el vestido con unos salones en color blanco y una manicura 'stiletto' en marrón chocolate. La 'Motomami' no usó accesorios, ni anillos, ni collares, ni pendientes, optó por un maquillaje natural donde resaltaban sus labios, de color caramelo mate, y mantuvo su melena castaña suelta.

Esta aparición de Rosalía llega semanas después de que se confirmara que formará parte del reparto de la próxima temporada de 'Euphoria', donde compartirá pantalla con Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer, su expareja. "Llevaba mucho tiempo lanzándolo al aire y al final sucedió. Solo sucedió", explicó la cantante en la alfombra roja de la fiesta. "Estoy aprendiendo de los compañeros, estoy muy agradecida", añadió la artista.

En la fiesta de Vanity Fair también estuvo presente la actriz catalana Úrsula Corberó, que acudía por primera vez a la 'afterparty' de los Oscar. La actriz de 'La casa de papel' vistió un diseño de alta costura de Armani Privé de color aguamarina de lentejuelas y con incrustaciones con un escote pronunciado hasta el ombligo.