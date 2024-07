El truco para no tener que facturar equipaje en el aeropuerto y poder llevar toda la ropa que quieres

Con la llegada del verano, son miles los planes de vacaciones, escapadas, rutas y miles de aventuras. Todo eso conlleva coger el avión para llegara a tu destino y el temible momento de preparar el equipaje.

El irnos de viaje y llevar todo lo que queremos puede ser un dolor de cabeza / PEXELS

Hacer el equipaje puede ser un engorro, tienes que estar atento a las medidas de la maleta, asegurarte de que no sobrepase el peso o que toda la ropa que quieres llevar te entre. De hecho, tiramos de ingenio para inventar numerosos trucos a la hora de preparar la maleta.

Algunos de estos trucos o métodos consisten en utilizar espacios dónde quede un hueco o sepamos que no nos pueden decir que no. Uno de ellos se ha hecho viral gracias a la usuaria de la plataforma de Tik Tok Paula Bruz (@bruzpaula). El truco infalible que usa esta internauta para no pagar por las maletas cuando viaja en avión es ir antes a Dutty Free. Allí, compra bolsas del mismo espacio con le objetivo de introducir en ellas todo lo que ella quiera. "Pagas 0,20 euros por dos bolsas del Dutti Free del aeropuerto y te ahorras 30 euros en Ryanair. Estábamos nerviosos, pero ha funcionado 10/10. A ratas no nos gana nadie" dice Paula.

El truco ha recorrido las redes y ya son muchos los que lo han probado, y han pasado os controles de equipaje satisfactoriamente.