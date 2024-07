Los trucos para aprovechar las rebajas al máximo

Las rebajas son para muchos uno de los grandes acontecimiento del año, muchos esperan en las puertas durante horas a que estas comiencen.

Las rebajas es un buen momento para aprovechar los descuentos / PEXELS

Cada vez son más los trucos para consegir esa prenda tan buscada en nuestra talla o que tiene un gran descuento. Las newsletters, los correos electronicos con descuentos, las ventas privadas o las promociones se preparan al detalle, junto con los productos que queremos añadir a la cesta.

En cambio, si prefieres el método tradicional e ir a las tiendas físicas en rebajas tendrás que armarte de paciencia e ingenio para conseguir antes que nadie esa prenda que tano buscas o que tanto deseas. La influencer y experta en comunicacón de moda, Susana Balado, habla en sus redes sociales de las últimas tendencias, consejos y mejores trucos para aprovechar las rebajas al máximo. De hecho, ella destaca y distingue tres trucos que sigue a la hora de ir de compras esos días: pre-rebajas, rebajas y después de las rebajas.

Además, la especialista en moda explica la importancia de concer los descuentos que las marcas postean en redes o suscribirnos a las newsletters. Por otro lado, ser cliente habitual de los establecimientos te da ciertos beneficios en rebajas como la venta privada o ciertos descuentos o acumulación de puntos. Eso si, nunca nos debemos olvidar de hacer una lista antes de comprar, porque si no compraremos artículos que realmente no necesitamos o que realmente no queremos.

Del mismo modo, no podemos olvidarnos de tener un presupuesto cerrado. Una de las partes imprescindibles es seguir y estar atentos los primeros días de descuentos, ya que muchas prendas se devuelven y es el momento de encontrar nuestra talla.

La comunicadora especializada en moda asegura que invertir en básicos es una acierto y apuesta segura y destaca la oportunidad de comprar prendas que puedan servirnos para utilizar en otras temporadas con los precios más elevados. También, recomienda esperar a las segundas o terceras rebajas en prendas no tan imprescindiles o "caprichos" ya que obtendremos "los mejores chollos".