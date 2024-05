Los pantalones con la marca de pis que cuestan más de 600 euros

La moda últimamente no deja de sorprender. Aunque no hay códigos de vestimentas establecidos, sí existen unas cuantas reglas no escritas que es importante seguir. Aunque, parece, que la moda actual ha roto todos.

La tendencia ahora es el último lanzamiento de Jordan Luca... y sorprende a todo el mundo.

La marca presentó en la semana de la moda de Milán sus nuevos vaqueros que simulan una marca de pis en la entrepierna. Formaron parte de la pasarela de otoño-invierno de 2023, han sembrado la polémica porque tienen un precio que ronda los 700 euros.

Al parecer, este diseño sería una ironía al capitalismo que la marca vincula con el deseo, la lujuria y la perversión.

Lo más curioso de todo es que, aunque parece una idea de lo más disparatada, la prenda ya se ha agotado online.