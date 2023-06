Sí, para bien y para mal... el verano está a la vuelta de la esquina. ¿Eres de los que le preocupa la celulitis? Si es así y tienes tu zonas que no te gusta enseñar nada cuando vas al mar o a la piscina, hay varios datos sobre esta grasa que te encantará saber.

Desequilibrio celular

La celulitis es el resultado de un desequilibrio celular entre el almacenamiento y la quema de grasas, por lo que muchas veces una dieta equilibrada y practicar ejercicio no es suficiente y la combinación con una línea de productos reductores puede significar el resultado perfecto que tantos años hemos buscado. En la lucha para cumplir con los deseos de los hombres y las mujeres y erradicar complejos, desde unos laboratorios han descubierto las propiedades del mangostán: un fruto exótico de los más codiciados, no solo por su exquisito sabor, sino también por sus beneficios saludables y sus capacidades reductoras.

Un tratamiento eficaz

Cuando nos decantamos por usar un tratamiento, lo que queremos es que sea eficaz y rápido.

Primero, el tratamiento de choque que sería el sérum reductor reafirmante, que tiene la propiedad de tener más concentración en activo para ser más rápido y más efectivo. Se aplica mañana y noche con movimientos circulares en la zona que más nos preocupa reducir. Para ayudar a este efecto de choque tenemos la bebida con extracto de té verde, con sabor de mangostán que sirve para acabar con la retención de líquido y que dura 10 días. Tras el tratamiento de choque viene después el de mantenimiento: la crema reductora hidratante de mantenimiento, que combina las dos funciones con el poder del mangostán.

No hay milagros

Estos productos no hacen milagros y son complementarios, por eso no podemos olvidar la importancia de una dieta saludable con beneficios reductores. Además, no te olvides de los ejercicios. Aquí van nos cuantos:

PARA EL TRONCO INFERIOR

Zancadas . En este caso de pie con pies juntos, retrasa una de las 2 piernas a una distancia suficiente que permita flexionar ambas rodillas a 90 grados al final de la bajada, y recupera la posición inicial. Cambiamos de pierna tras cada repetición. 10 repeticiones por pierna. Puedes sumar mancuernas o algún elemento de peso, para aumentar ligeramente la intensidad.

. En este caso de pie con pies juntos, retrasa una de las 2 piernas a una distancia suficiente que permita flexionar ambas rodillas a 90 grados al final de la bajada, y recupera la posición inicial. Cambiamos de pierna tras cada repetición. 10 repeticiones por pierna. Puedes sumar mancuernas o algún elemento de peso, para aumentar ligeramente la intensidad. Puente de glúteo: Tumbado boca arriba con las rodillas flexionadas, los brazos extendidos a lo largo el cuerpo y pies y manos firmemente apoyados en el suelo. Realiza un movimiento controlado de elevación de cadera, sube y separa progresivamente la espalda del suelo hasta que solo quede apoyada la parte superior de la misma. Realiza el recorrido en sentido inverso intentando articular tus vértebras durante toda la ejecución del ejercicio.

Tumbado boca arriba con las rodillas flexionadas, los brazos extendidos a lo largo el cuerpo y pies y manos firmemente apoyados en el suelo. Realiza un movimiento controlado de elevación de cadera, sube y separa progresivamente la espalda del suelo hasta que solo quede apoyada la parte superior de la misma. Realiza el recorrido en sentido inverso intentando articular tus vértebras durante toda la ejecución del ejercicio. Hip thrust : El ejercicio definitivo para los glúteos. Tendrás que utilizar un banco para apoyar la espalda, de modo que toda la parte de las caderas quede libre para poder ejecutar el movimiento del ejercicio. De este modo la postura de partida será colocarnos boca arriba con la espalda apoyada en el banco únicamente y las piernas apoyadas en el suelo con los pies. Pueden sumar un peso que te pondrás sobre la pelvis, puede ser un disco, una barra de pesas o cualquier otro elemento pesado que tengas. Partiendo desde la posición más baja y con la carga sujeta, elevaremos las caderas hacia arriba sin mover el resto del cuerpo. Lo que haremos será vencer la carga mientras contraemos la zona de los glúteos.

: El ejercicio definitivo para los glúteos. Tendrás que utilizar un banco para apoyar la espalda, de modo que toda la parte de las caderas quede libre para poder ejecutar el movimiento del ejercicio. De este modo la postura de partida será colocarnos boca arriba con la espalda apoyada en el banco únicamente y las piernas apoyadas en el suelo con los pies. Pueden sumar un peso que te pondrás sobre la pelvis, puede ser un disco, una barra de pesas o cualquier otro elemento pesado que tengas. Partiendo desde la posición más baja y con la carga sujeta, elevaremos las caderas hacia arriba sin mover el resto del cuerpo. Lo que haremos será vencer la carga mientras contraemos la zona de los glúteos. Burpees: desde una postura inicial en vertical, erguido, con la vista mirando al frente y los brazos junto a los costados, nos agachamos buscando el suelo con las dos manos y cuando éstas estén apoyadas lanzamos las dos piernas juntas hacia atrás con un pequeño salto. Mantenemos ahí la postura haciendo una diagonal con la espalda respecto al suelo, un segundo, y después volvemos a saltar para recuperar la postura inicial y, finalmente, pegar un leve salto hacia arriba.

PARA BRAZOS