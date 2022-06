Por fin ha llegado la época de las sandalias, y eso implica una actualización en las tendencias que llegan para esta temporada. Por eso hoy recopilamos los 7 tipos de sandalias que más se llevarán en este verano.

Sandalias "ugly"

Una tendencia que lleva conquistando las redes sociales desde hace meses. Son las típicas sandalias que utilizaríamos para hacer deporte, rutas, las sandalias 'trekking". Para muchos, las más deseadas, pero para otros, las más odiadas. Lo que está claro es que no hay otro tipo de sandalias más cómodas. Pueden ser una buena alternativa para completar tus looks veraniegos informales, aunque muchos influencers ya las están utilizando también para otros looks más elegantes.

Sandalias planas

Las sandalias planas en todas sus formas están de moda. Destacan las sandalias planas con mucha plataforma o aquellas sujetas con tiras que nos recuerdan un poco a las sandalias griegas. Aportan comodidad, un gran estilo y en muchos casos elegancia, además de ser uno de los calzados más combinables que hay.