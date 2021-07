La Reina Letizia suele apostar por jóvenes diseñadores en el vestuario de su día a día. También viste de firmas low cost. Una de las nuevas firmas con las que se ha visto a la asturiana últimamente es "On Atlas", una marca de moda gallega y sostenible que apuesta por tejidos naturales y diseños sencillos. Doña Letizia eligió un total look de On Atlas para la inauguración de la 40ª edición de la feria ARCO el pasado 8 de julio en Madrid.

Fundada en 2017 por la gallega María García Alonso-Lamberti, On Atlas se ha hecho un hueco en el mundo de la moda nacional por su firme apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad como ejes centrales de su filosofía.

La colección primavera-verano 2021 explora diferentes formas de reunión entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza, transformando estas ideas en piezas experimentales y básicos atemporales, reforzando la visión sostenible y la preocupación por el medio ambiente de la marca gallega.

Las prendas estrella de la colección son tops y camisas con carácter favorecedor y afinador. Por otro lado, los vestidos vaporosos en voile se convierten en aliados para los largos días de verano. Los trajes, las faldas y las pantalones en lino y de inspiración años 70 toman protagonismo junto con piezas clave en seda y lurex de aire retro. Predomina una paleta de color en tonos claros, como el blanco y crudo del lino rústico, que reflejan serenidad. Y pinceladas de color en camel, ocre y rojo.

On Atlas solo utiliza tejidos 100% naturales, reciclados o ecológicos, todos ellos de procedencia europea que ayuda a certificar fácilmente su proceso de producción. Evita el uso de polyester o plásticos de cualquier tipo en otros materiales como hilo, botones, cremalleras, hombreras y fornituras en general. Esto hace que el proceso sea mucho más lento y complicado pero imprescindible en su planteamiento.