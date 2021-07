Después de todo el año suspirando por las vacaciones, ¡por fin han llegado! Y, como cada verano, los posados en bikini y bañador de las celebrities más seguidas en Instagram se han convertido en todo un clásico. Pero... ¿Cuáles son las tendencias que se han convertido en un 'must' en moda de baño este año?

Además del omnipresente underboob, o lo que es lo mismo, lucir la parte de arriba del bikini estratégicamente colocada y apretada, de manera que dejemos ver de manera sutil la parte del pecho descubierta - una tendencia revolucionaria que apuesta por lo super sexy y el ponerse lo justo y necesario, como ya han lucido Laura Escanes o las hermanas Kardashian - hay vida más allá y, por suerte, cantidad de formas, colores y estampados siguen siendo un must este verano.

- Flossing: O lo que parece ser la otra tendencia estrella de este varano, que recibe su nombre por su parecido al hilo dental. Lo habíamos visto el año pasado en tops de bikini, pero ha sido en los desfiles de primavera 2021 cuando por fin las marcas de lujo lo han subido a la pasarela. No hay más que ver los perfiles de las reinas de Instagram, como Chiara Ferragni.

- Tie dye: Este movimiento hippie de coloridos desteñidos en las prendas no ha dejado de ser un must en los armarios. Este verano, ya lo hemos podido en los looks de Danna Paola o Laura Matamoros, una auténtica fan del tie dye que ha presumido de barriguita con un bikini ideal.

- Asimétrico: Los bikinis asimétricos son un clásico y una tendencia que vino para quedarse. De infinitos tipos y diseños, la asimetría aporta frescura y ese carácter diferenciador, como una Lucía Rivera espectacular durante sus recientes vacaciones en Mallorca.

- Animal print: ¿Es que alguna vez ha dejado de ser tendencia? Leopardo, serpiente, cebra o cocodrilo, da igual el animal salvaje que elijas, siempre irás a la moda. Hazte con uno para tu fondo de armario porque este clásico nunca pasa de moda.

- Braguita de pierna alta: Este tipo de bañador, especialmente sexy y que realza la cintura, es un acierto seguro. Kendall Jenner sabe cómo llevarlo y así lo ha mostrado en su Instagram, subiendo la temperatura con sus sensuales posados.

- Cut out: La revolucionaria moda del cut out llega también a la ropa de baño. Este verano, los bañadores vienen con cortes que dejan ver la piel. Un efecto muy favorecedor que ayuda a estilizar la figura, como lo hace Carla Pereyra. Eso sí, no son los más aconsejables para tomar el sol.