Los Reyes han inaugurado este miércoles, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la exposición "Berlanguiano, Luis García Berlanga (1921-2021)", con motivo del centenario del nacimiento del inolvidable director de cine. Un acto en el que, una vez más, la Reina Letizia ha dado una lección de estilo y elegancia, demostrando cuál es su nuevo color fetiche.

Relacionadas La Reina Letizia recupera su vestido blanco de Pedro del Hierro

Y es que diez días después de impactar con uno de sus estrenos más acertados en los últimos tiempos, un vestido abrigo rosa empolvado con el que acaparó todas las miradas en el Desfile de las Fuerzas Armadas, la Reina ha vuelto a rendirse a uno de los tonos de la temporada, poco habitual en su vestidor (hasta ahora, por lo que parece), el rosa.

Ya lo adelantó Rocío Carrasco en su serie documental; el fucsia sería uno de los colores de esta primavera. Y Doña Letizia lo ha confirmado con su nuevo vestido, en un rosa vibrante de lo más favorecedor con el que la Reina nos ha cautivado una vez más.

Un vestido de seda de Hugo Boss, con largo midi, corte camisero, volantes en la falda y una fina lazada en la cintura creando un efecto fit, con el que la Reina ha arriesgado y, como no podía ser, ha ganado, convirtiéndose una vez más en la mejor vestida del día. Una prenda sofisticada y bastante diferente a lo que ha lucido Doña Letizia hasta el momento que, apostando todo al rosa, ha lucido unos stilettos en el mismo color.

Después de unos meses en los que la Reina apenas había estrenado nada, haciendo gala de su austeridad en unos complicados momentos para el país a causa de la crisis sanitaria, con el fin del Estado de Alarma y la vuelta de la 'normalidad', Doña Letizia ha 'dejado de lado' su política de ahorro y ha decidido abrir su vestidor a nuevas firmas e innovadores diseños con los que nos ha conquistado en sus últimas apariciones - inolvidable su mono de 'The IQ Collection' en la inauguración de Fitur, su vestido negro de volantes de Leyre Doueil en la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo o el reivindicativo y solidario modelo gris de Ulises Mérida con el que impactó hace unos días - apostando por la moda Made in Spain y dejándonos looks para el recuerdo.

Como el de este miércoles, rindiéndose al rosa fucsia, que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del armario de la Reina en los próximos meses y que, por cierto, es el color que ha elegido Marisa Paredes, una de las asistentes a la inauguración de la exposición con motivo del centenario del nacimiento de Luis García Berlanga.