Gwyneth Paltrow se vuelve a atrever: sin maquillaje ni filtros

No hay barrera que pueda detener el paso al frente que las estrellas de Hollywood que rondan los 50. Parece que, por fin, después de muchos años de reivindicaciones, las mujeres del mundo del cine están en el camino óptimo para conseguir que la industria, a la que tanto han ayudado para ser lo que es actualmente en el mundo, les reconozca el lugar que se merecen dentro de ella.



La época dorada a nivel mediático y profesional que vive Jennifer Lopez o el paseo triunfal de Renée Zellweger por las principales entregas de premios del sector son dos de los ejemplos más visibles de que, poco a poco, paso a paso, las cosas están cambiando aunque quede mucho camino aún por recorrer. Y prueba de ello es también el hecho de que esta actitud de rebeldía y compromiso con la causa feminista se está contagiando a otros ámbitos.



La potente generación de actrices maduras se siente más libre, y fuerte que nunca, y eso se demuestra en gestos como el que ha tenido Gwyneth Paltrow, que ha organizado una fiesta a la que han acudido muchas mujeres famosas de la industria con una sola exigencia: 'no make up'.



Nada de maquillaje, ni tacones infinitos, ni vestidos de fiesta, ni ninguna otra exigencia. Tan solo que todas las invitadas acudieran tal y como son para exaltar la belleza natural femenina, que no entiende de edad.



El resultado de la convocatoria ha sido todo un éxito, puesto que la protagonista de 'Shakespeare in love' ha conseguido que acudan al evento estrellas de la talla de Demi Moore o Kate Hudson. Todas ellas de fiesta, con la cara lavada, estupendas y mostrándoselo al mundo con orgullo.





Hace no tanto sería impensable pensar en una fiesta con estas circunstancias en el entorno de Hollywood. Afortunadamente, esto ya no es así y por eso es tan importante poner en valor iniciativas como la de Paltrow, que ha compartido un par de galerías de fotos de la fiesta en su perfil oficial de Instagram."Sin maquillaje, sin filtros. Una maravillosa visión de algunas de#goopglow", ha escrito la actriz nortemericana en la leyenda de una de las dos galerías compartidas con imágenes de la reunión que ha organizado para presentar los nuevos productos para la piel de su firma de belleza y estilo de vida, Goop, fundada en el año 2008, momento desde el cual no ha dejado de crecer.