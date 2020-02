Oscar 2020: ¿Cuál es el tratamiento reductor favorito de la alfombra roja?

¿Has probado todo tipo de dietas, eres fiel al gimnasio y las cremas reductoras, te cuidas a conciencia, pero la grasa M localizada sigue ahí? La firma de tratamientos láser médico-estéticos número uno en el mundo, Cynosure, tiene la solución.

Se llama SculpSure y es la primera tecnología láser no invasiva para reducir y remodelar el contorno corporal. Se trata de un láser de diodo, que permite eliminar la grasa localizada y persistente en flancos, cartucheras, abdomen, espalda, cara interna y externa de los muslos, brazos y papada, en hombres y mujeres, en sesiones de 25 minutos por zona y sin tiempo de recuperación.

Posicionado como uno de los tratamientos líderes en remodelación corporal entre las 'celebrities' de cara a los Oscar 2020 (encabeza la lista de tratamientos reductores en los Celebrity-Loved Red Carpet Treatments), SculpSure sustituye con éxito a otros tratamientos más agresivos, obteniendo resultados garantizados en poco tiempo. "En pocas palabras, es la forma más eficaz y completa de remodelar tu cuerpo sin necesidad de pasar por el quirófano, y sin tiempo de recuperación", declaran responsables de la firma.

SculpSure ha sido premiado como 'Tratamiento más Innovador de 2018' en los prestigiosos premios de belleza 'My Face My Body Awards' celebrados en Los Ángeles, California. Un tratamiento que encabeza las listas de tratamientos reductores no invasivos en las mejores clínicas de estética de Estados Unidos, con especialistas como el cirujano plástico Bruce Katz, Lawrence Bass, Roy Geronemus, Robert Weiss, Sean Doherty, John Decorato, Dennis Gross, Ross Clevens, Jennifer Levine, Debra Wattenburg y Anna Avaliani.

Con los Oscar encima, son muchas las 'celebrities' que confían en SculpSure desde hace tiempo: Brooke Shields, Kim y Kourtney Kadarshian, Lance Bass, Jackie Cruz, Kyle Richards, Huda Kattan, Nurse Jamie, Carson Kressley y Amy Jackson. También en España hay rostros conocidos que se han puesto en manos de SculpSure como Silvia Guenun Serfaty, la relaciones públicas de firmas de lujo y cuñada de Elena Benarroch, Marta López, o Samantha Vallejo-Nájera.

Pero, ¿cómo funciona?

SculpSure funciona destruyendo los adipocitos (células grasas), de la epidermis, gracias al calentamiento local a nivel subcutáneo, manteniendo una temperatura de entre 42 y 47º centígrados. "Es la primera técnica no invasiva que destruye los adipocitos. La grasa se elimina vía linfática y hepática progresivamente y no vuelve a aparecer, ya que destruye la membrana del adipocito".

Como media se pierden unos 3-4 centímetros de contorno tras 3 sesiones, en un intervalo de 3-6 semanas. El proceso es muy sencillo: se colocan los aplicadores de contorno sobre la piel con la ayuda de un cinturón. A continuación, se seleccionan los parámetros personalizados y adaptados a cada paciente y se aplica el láser durante 25 minutos. El tratamiento no tiene efectos secundarios ni tiempo de recuperación, lo que permite hacer vida normal inmediatamente después.



Antes del tratamiento

Antes de someterte a un tratamiento con SculpSure es fundamental un buen diagnóstico previo en manos de un especialista. Solo podrán hacérselo pacientes con un IMC menor a 29 (para tratamientos corporales), y menor a 43 para la eliminación de la papada, por lo que no está indicado en personas con un sobrepeso notable.



Ventajas

La piel gana firmeza gracias a la estimulación de colágeno y elastina. No es invasivo ni requiere de un tiempo de recuperación, permitiendo a cualquier usuario y a los famosos de la alfombra roja hacer vida normal inmediatamente después. El hecho de que tantas actrices como Brooke Shields (embajadora de la firma en USA)o como las televisivas Kim y Kourtney Kadarshian han confiado en este tratamiento es que la grasa no se recupera, siempre y cuando se siga un estilo de vida saludable.



Contras

Las molestias derivadas del efecto calor-frío (generalmente agujetas y/o pinchazos). En personas muy sensibles al dolor es necesario utilizar cremas anestésicas.

¿Qué se siente? Durante el tratamiento experimentarás un calentamiento de la zona tratada y algo de molestias, fácilmente soportables. En caso de una alta intolerancia al dolor, se recomienda una crema con anestesia local.

Después del tratamiento, por lo general, hay un ligero enrojecimiento e inflamación del área tratada, que desaparecerá poco después (2 o 3 días). Es normal sentir agujetas los días siguientes, que desaparecerán enseguida.



Resultados

· Eliminación permanente de las células grasas (adipocitos) por hipertermia mantenida (42-47º)

· Cuatro aplicadores para tratar múltiples áreas al mismo tiempo

· Sin succión

· Sin anestesia ni sedación

· Sin daños en la dermis

· Sin tiempo de recuperación

· Tratamiento no invasivo

· Procedimiento no quirúrgico

· Indicado para todo tipo de pieles

Cuidados posteriores

Como con cualquier tratamiento láser, es importante que se sigan las pautas y recomendaciones del especialista:

· Beber mucho líquido

· Realizar ejercicio cardiovascular y mantener una dieta equilibrada para facilitar la eliminación de grasa

· Combinar las sesiones con masajes, ya sean manuales o con aparatología (presoterapia), a partir de las 24 horas siguientes

· Debe evitarse la exposición al sol hasta que desaparezca el proceso inflamatorio

· Evitar aplicar otros tratamientos en la zona (excepto los masajes), como la carboxiterapia, hasta pasados al menos 15 días de la sesión

· No se debe repetir el tratamiento hasta pasadas 4 o 6 semanas como mínimo

· Una de las grandes ventajas de este tratamiento es que no tiene efectos secundarios. El paciente tan sólo notará agujetas y un leve proceso inflamatorio durante unos días. Tampoco se produce ningún tipo de hematoma, ya que el proceso no implica tocar ningún vaso sanguíneo