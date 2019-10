Disfraces caseros y originales para triunfar este Halloween

Los días se acortan, empieza a hacer frío, es época de comer castañas y llega ¡Halloween! La noche de los muertos es para muchos la ocasión perfecta para dar rienda suelta a la creatividad y confeccionar un disfraz terrorífico sin gastarse un dineral. Tan sólo se necesita imaginación, echar mano de ropa vieja, artículos desfasados, pintura y salir a conquistar la espeluznante velada.



Tanto si eres un manitas como si el tiempo se te ha echado encima y quieres asistir a una fiesta del terror a última hora, los siguientes disfraces caseros y originales, serán una buena elección con los que crearás sensación.





Cabeza degollada

Pinterest

Cerebro rebosante

Pinterest

Bebé incrustado en la cabeza

Pinterest

Disfraz de Pennywise

Pinterest

La cara al revés

Pinterest

Calavera mexicana

Shutterstock

Miércoles, de la familia Addams

Stranger Things: Steve y Robin

El tablero de la Ouija

Annabelle>/h2>



Los payasos y las muñecas de porcelana son algunos de los elementos del mundo infantil que más pánico pueden provocar. Disfrazarse de la muñeca maldita Annabelle, es sencillo si sabes cómo debes maquillarte. Este tutorial, enseña paso a paso cómo transformar tu rostro en el del terrorífico juguete.









Rellena unacon bolsas de plástico para darle volumen. A continuación, coloca una bata blanca de médico o gabardina por encima de la mochila yde forma que sobresalga a la altura de la barriga.Embute más bolsas en la parte superior del abrigo (torso y brazos) para que. Para confeccionar las manos, rellena unos guantes con espuma o bolsas de plástico y átalos al abrigo mediante unos. Utiliza cinta adhesiva para enganchar las manos alrededor de la cabeza, como si la estuvieran sujetando.Coge unay recorta su visera con un cúter. A continuación, pinta la gorra de rojo oscuro (mezcla pintura roja y negra) y deja secar. Cuando esté seca, coloca el gorro encima de un cazo recubierto de una bolsa de plástico queAhora, aplica el; primero completa un hemisferio, y después el otro. Deja que el material se seque durante un par de horas y presiona sobre las líneas para aplanarlas ligeramente. Un día después, pinta el cerebro con pintura roja y negra obteniendo una mezcla líquida.Para finalizar, puedes pegar en la parte inferior una venda manchada de sangre falsa para dar una sensación más tétrica.Tan sencillo como, simulando tener cuerpo y cara unidos. Un disfraz de pirado y pavoroso.Si no tienes demasiado tiempo, puedes optar por el disfraz del payaso deEn realidad, no llega a ser Pennywise del todo, sino una media transformación. Pinta la mitad de la cara como el maléfico personaje de Stephen King yCombínalo con un globo rojo y... a ¡asustar!Dale la vuelta a tu rostro. Si se te da bien el maquillaje, puedes optar por este tan perturbador. Hacte con una peluca y una. Ahora, con el maquillaje debes invertir tu cara (pintar las cejas debajo de los ojos, potenciar las pestañas, ocultar tus cejas reales y finalmente, pintar la nariz y la boca en la frente).La película 'Coco' puso de moda las calaveras mexicanas. Algo menos tétricas que las que hemos visto en el cine de terror convencional, pero no por ello menos impactantesBásicamente, necesitarás pintura blanca para la cara, negra para las fosas oculares y nasales y algún otro color paracomo frente o mejillas. Una diadema de flores, junto a un tul o un sombrero mexicano completarán el aterrador 'look'.Ahora que lvuelve a los cines, el disfraz de cualquiera de sus emblemáticos personajes es una opción genial para este Halloween. Este mismo, el de, es muy fácil de conseguir: un vestido negro, dos trenzas en el pelo, tez blanquecina y ojeras prominentes. Y sobre todo, sin sonreír.'Stranger Things' ha sido una de las series estrella de este año, gracias a su brillante tercera temporada. La estelar producción donde abunda el, ofrece grandes ideas para disfrazarse este Halloween.y heridos tras recibir la paliza de los agentes rusos, son un buen ejemplo.Si no dispones de mucho presupuesto o tiempo, este es el disfraz perfecto ya que sólo se necesita un lápiz negro de ojos y pintar las letras por encima de la piel.