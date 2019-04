Paula Echevarría sorprende con su look más espacial

Paula Echevarría no quiso faltar a la fiesta que organizó la revista Elle en honor a la actriz norteamericana Emma Roberts. En el madrileño Palacio de Santa Bárbara, la sobrina de Julia Roberts reunió a numerosos rostros conocidos de nuestro país que quisieron disfrutar de este evento único de la mano de Tous, firma de joyas de la que es la nueva imagen.



Un photocall en el que el look de Paula Echevarría llamó poderosamente la atención. Y es que, a pesar de que la asturiana siempre es un reclamo, esta vez su beauty look no dejó a nadie indiferente. Con un falso flequillo recto, la protagonista de 'Los Nuestros' escogió un marcadísimo cat eye para su maquillaje. Un rabillo infinito en negro que combinó con unas cejas sorprendentes.



Aunque no es la primera vez que Paula utiliza el shading (micropigmentación) esta vez resultó más evidente por el make up de sus ojos y por su falso flequillo.