Los vestidos y 'looks' más elegantes de la alfombra roja de los Oscars 2019

La alfombra roja de los Oscars 2019 se ha llenado un año más del glamour y la elegancia habitual. Los invitados de la 91ª edición de los premios más importantes del cine han desfilado por el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Constance Wu, Ashley Graham, y Emilia Clarke fueron de los primeros invitados en llegar a la alfombra roja de los Oscars y los que más han acertado con su 'look', colándose en la lista de los mejores vestidos de los Premios Oscar.

A las 2:00 a.m ha dado comienzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles la ceremonia de los Oscars 2019. Por primera vez en su historia, la edición de este año no ha tenido un presentador oficial tras la renuncia de Kevin Hart por la polémica de sus chistes homófobos. En su lugar, la Academia de cine ha dado una lista de los famosos que han presentado los premios durante la gala y entre los que se encuentran nombres como Chris Evans, Brie Larson, Whoopi Goldberg, Charlize Theron, una de las más esperadas precisamente en la alfombra roja de los Oscars 2019. La actriz ha llegado desfilado con un vestido azul claro de manga larga y de espalda abierta.

REUTERS

Javier Bardem, sin Penélope Cruz, ha llegado a la alfombra roja de los Oscars 2019 con un 'look' 'total black': esmoquin, camisa y pantalón negro.

Javier Bardem en la alfombra roja de los Oscars 2019. REUTERS

Las estrellas del cine llevan días ultimando todos los detalles sobre sus 'looks'. Muchos han contado con la ayuda de los estilistas internacionales más importantes para intentar brillar más que el resto y colarse en la lista de los mejores vestidos de la alfombra roja de los Oscars 2019.

Hombres en la alfombra roja de los Oscars

El atrevimiento, colorido y originalidad de hombres como Chadwick Boseman o Jason Momoa eclipsaron este domingo a una elegantísima Charlize Theron con un modelazo azul celeste en la alfombra roja de la 91 edición de los Oscars en la que por primera vez la vestimenta masculina ha superado a la femenina.

REUTERS

Aunque el protocolo deja poco imaginación al hombre para ser creativo, ellos se enfundaron sus mejores galas para una noche que comenzó con la actuación de Adam Lambert quien recordó a Freddie Mercury con "We Will Rock You".

La mayoría de los hombres eligieron su vestuario con tino, querían despuntar y brillar. Uno de los estilismos más comentados y arriesgados de la noche fue el de Billy Porter, que apareció con un esmoquin de terciopelo negro y falda de gran volumen, camisa blanca con puños plisados y aderezado con una vistosa pajarita, que dejó a muchos con la boca abierta. Un modelado romántico firmado por Christian Siriano.

El más elegante de la noche fue Chadwick Boseman, siempre fiel a Givenchy lució un esmoquin estallado de lentejuelas y camisa negro con larga lazada, un dandy.