Vaqueros con tacones, la nueva tendencia para 2019

Los pantalones vaqueros son una prenda básica y probablemente la más versátil que todos tenemos en nuestro armario.



Los 'jeans' admiten mil una combinaciones pero solo una será tendencia este 2019. Según los expertos en moda, el binomio jeans y zapatilla deportiva quedará desfasado en los próximos meses, a pesar de ser uno de los 'looks' más cómodos que se recuerdan en décadas.



Al parecer, lo más 'it' los próximos meses será lucir vaqueros siempre con tacones. Pero no vale cualquier zapato de tacón. Para estar en la cresta de la ola, hau que llevarlos con zapatos de lujo con adornos brillantes.



Las blogueras de moda ya se han aputando a la nueva tendencia de este 2019: