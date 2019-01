Los 5 mejores cortes de pelo para el cabello fino

El arte de la peluquería no consiste solo en cortar bien el pelo, sino en apostar por aquel corte que favorece a cada cara y cada tipo de melena. En ocasiones, nos empeñamos en llevar un peinado que no potencia nuestros rasgos o que no es idóneo para la densidad de cabello que tenemos.

¿Sabías que hay cortes que quedan mejor si tienes el pelo fino y que si tienes demasiado volumen son desaconsejables? Sacar partido al pelo fino sí es posible.



Efecto ondulado

Al pelo fino no le va nada el cabello largo y lacio. Las ondas (que no el rizo) favorecen este tipo de melena ya que es una manera sencilla de ganar cuerpo y dar la sensación de tener más cabello. Además es importante que vayas cambiando la raya de lado (lateral, medio...) ya que con ese gesto haces que el pelo de esta zona se caiga con menos frecuencia.

El hecho de cambiar la dirección de la raya también otorga más volumen en la raíz y el pelo gana en movimiento y soltura, por no hablar de que cuando cambias el lugar de la raya logras un peinado nuevo y que rompe con el aburrimiento.



Pixie con raya al lado

La cantante Soraya o la actriz Robin Wright saben que el corte 'pixie' favorece al pelo fino, escaso y liso. Este año, el cabello corto está de moda y, en especial esta modalidad tan chic y cómoda.



Melena midi escalada con flequillo largo

Si tienes poco pelo y súper fino puedes probar con la melena midi escalada y un flequillo largo ya que ofrece un extra de volumen alrededor del rostro. Si además lo combinas con la raya a un lado y el pelo detrás de la oreja, lograrás un aspecto más juvenil.



Corte chop

Un corte que disimula la alopecia es el que lleva Keira Knightley, el chop. Largo hasta la barbilla y escalado en la zona alta, con aire despeinado que le da un aire desenfadado. Esa ondulación le suma volumen capilar logrando un efecto muy sexy.



Long Bob

Es un corte perfecto para el pelo escaso, muy fino y ondulado. Llega hasta los hombros y otorga volumen ya que sus capas, algo más largas en la coronilla potencian ese efecto.