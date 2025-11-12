Si abrazas a tu perro, ¡cuidado! La advertencia de un experto en adiestramiento canino

Para muchas personas, las mascotas no son solo animales de compañía, sino verdaderos miembros de la familia. Compartir tiempo con ellos, acariciarlos o abrazarlos se ha convertido en una forma habitual de demostrar cariño. Sin embargo, aunque los gestos afectuosos son comunes, no siempre son comprendidos de la misma manera por los perros.

Alan Peiró, reconocido experto en adiestramiento canino, ha explicado recientemente en un vídeo publicado en redes sociales que los abrazos humanos pueden no ser interpretados como muestras de afecto por los perros. "Para tu perro, un abrazo no siempre es una muestra de afecto", enfatiza Peiró. "Aunque a los humanos nos encanta, muchos perros se sienten atrapados o incómodos al ser abrazados", agrega.

El especialista señala que hay ciertas señales que indican malestar en los perros, como apartar la mirada, tensarse o intentar alejarse. "Estas actitudes muestran que probablemente no lo esté disfrutando, a pesar de que nosotros queramos provocar el efecto contrario", aclara Peiró.

No obstante, subraya que esto no aplica a todos los perros. La reacción ante un abrazo depende de la personalidad del animal, su educación y las experiencias previas en su vida. "Cada perro es distinto, algunos toleran los abrazos y otros no. La clave está en respetar su lenguaje corporal", apunta el experto.

Los especialistas coinciden en que, para demostrar cariño de manera segura, es mejor optar por caricias suaves y respetar el espacio del perro cuando lo necesite. Así, tanto dueños como mascotas pueden disfrutar de momentos afectuosos sin causar estrés ni incomodidad.