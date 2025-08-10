Esto es lo que le puede pasar a tu mascota ante un golpe de calor: puede ser letal

Ojo con el calor. Son causa de muertes no solo en personas... también en animales. De hecho dos de cada diez golpes de calor en los perros acaban en diagnóstico grave o muy grave. Traducción: un serio riesgo para la vida de estos animales. Muchos acaban en el veterinario ante una imponente ola de calor que en este verano de 2025 se está cebando en España.

Uno de los problemas más comunes -aunque no especialmente complejos- son las heridas y quemaduras en las almohadillas de sus patitas por haber estado en contacto excesivo con el asfalto en las horas punta.

Patitas quemadas de un perro.

También son frecuentes las insolaciones en perros, más sensibles al calor que los humanos. Las razas braquicéfalas, es decir, de morro chato, como los bulldogs, el pequinés o el bóxer, son más sensibles a estas afecciones por sus dificultades respiratorias propias; pero los perros de cualquier raza tienen el riesgo de sufrir golpes de calor.

Aunque los dueños cada vez están más concienciados sobre los riesgos del calor, los veterinarios detecta exceso de ejercicio físico a temperaturas altas.

[object Object] Son varios los factores que pueden influir en los golpes de calor en perros, como la raza, la edad o haber padecido afecciones respiratorias previas, pero aquí van unos buenos consejos para reducir el riesgo de insolación de nuestras mascotas, proporcionados por el Hospital Veterinario de la UMU. Se recomienda aumentar su acceso al agua, colocando más puntos para beber en el domicilio. También se aconseja proporcionar un ambiente fresco y ventilado en el hogar, así como llevar un recipiente con agua a la hora de ir de paseo o rociar al can con un spray con agua si las temperaturas son muy elevadas. Otro de los consejos más sensatos es evitar el ejercicio intenso en horas de mayor temperatura y no realizar viajes largos en coche sin la ventilación adecuada. Cambiar la hora de paseo, bien temprano por la mañana o a última hora del día, es lo más prudente para evitar cualquier problema relacionado con el calor pero, si nuestro horario no nos lo permite, también es beneficioso cambiar la localización de los paseos a zonas verdes, con agua, ríos o sombras, y reducir el tiempo de paseo, disminuyendo así la exposición a las altas temperaturas. Por supuesto, es fundamental no dejar nunca solo al animal en una habitación al sol, como una terraza o un patio, o en un coche cerrado.

Hipertermia

Los perros son muy sensibles a la hipertermia, por lo que una subida de temperatura puede ser peligrosa si no se detecta a tiempo. Entre los síntomas más comunes que pueden indicar una insolación se encuentran un jadeo excesivo, incluso después de haber descansado, incoordinación del animal, desmayo, temperatura corporal muy alta y, entre los síntomas más graves, vómitos y diarrea, que pueden indicar fallos en órganos internos e ir acompañados de convulsiones.

Las clínicas veterinarias tratan las quemaduras en las patitas con curas, lociones y unos calcetines para proteger las heridas y asegurar una correcta cicatrización, que puede tardar algo más de una semana dependiendo de la gravedad.