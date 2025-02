Ni pienso ni atún: tres verduras que debe comer tu gato (y tú también)

La creencia de que los gatos deben comer de todo es cosa del pasado, ¿pero qué alimentos son genuinamente buenos para tus gatos? Si bien es cierto que los gatos son animales que se complacen con poco, eso no significa que no puedas alimentarle con una rica variedad de comidas que no son ni complicadas de hacer ni caras para tu bolsillo. La cuenta de Instagram de "Huellas y Ronroneo" recomienda los siguientes alimentos y nos cuenta los beneficios que cada uno tiene para tu gato.

Un gato en la cocina. / Foto de Nacho Posse

Apio

Rico en agua y fibra, el apio es perfecto para mantener hidratado a tu gato y mejorar su digestión. Cuando se trata de digestión, los gatos que suelen vivir en apartamentos o en lugares cerrados, suelen tener una carencia de fibra debido a que la mayoría de los piensos comerciales no suelen tener un alto nivel de contenido fibroso (contenido que, por lo contrario, si fuesen gatos del campo, obtendrían por su propia cuenta comiendo hierbas y plantas silvestres). Además, el alto nivel de humedad y fibrosidad del apio hacen que comerlo le resulte largamente entretenido para tu gato, ya que tendrá un objeto para masticar y que sobre todo, se puede ir comiendo a lo largo del día.

Brócoli

Es una excelente fuente de antioxidantes que además, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y combate los radicales libres (moléculas muy reactivas que pueden afectar la salud de tu gato). A diferencia del apio, se recomienda cocer el brócoli antes de dárselo a tu gato para que así le sea más fácil de digerir. Otras fuentes también recomiendan, que como todas las comidas que no sean piensos, se los debes dar con moderación a tu gato. Además, es importante que a la hora de cocer el brócoli, no le añadas ningún tipo sal, aceites o condimentos que sí puedan perjudicar a tu mascota.

Guisantes

Son una "pequeña bomba" de vitaminas y proteínas vegetales tal y como resalta "Huellas y Ronroneo". Los guisantes son ideales para darle un "boost" energético a tu mascota que puedes usar como premio por su buen comportamiento o como una golosina vegetal para ir remplazando los ultraprocesados que tanto consumen a través del pienso. Son un gran complemento de la carne y son un alimento ideal para gatos por su alto nivel en vitamina C y vitamina A.

Los gatos pueden sentir la llegada de eventos extremos / Pixabay

Los gatos a diferencia de otros animales, son mascotas que tienen mucha curiosidad y que, aunque estén acostumbrados a comer pienso, un cambio en su plato a la hora de comer seguro que les abre la curiosidad y el apetito lo suficiente como para que te diviertas viéndolos explorar nuevas comidas. Además, comer verdura es un hábito muy saludable para los humanos. Por lo que si se apuesta por incluir estas tres verduras en la dieta de un gato, también es positivo que sus dueños hagan lo propio con las suyas.