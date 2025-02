Lo que puede ocurrir si tu perro te llena de babas: las enfermedades que transmiten

Dicen que solo quien tiene perro puede entender lo que supone en la vida de una persona o de una familia. Llegan a convertirse en parte de ella hasta el punto de sentir su pérdida como cuando fallece alguien totalmente unido a ti. Algunos reciben trato de auténtica persona: duermen en camas, toman comida específica, tienen sus propios juguetes y hasta van a hoteles cuando sus dueños no pueden llevárselos de viaje.

Lo que está más que claro es que el cariño que dan multiplica con crece al que reciben.

Besos babosos: ¡Cuidado!

Besan en forma de lametazos con sus largas lenguas hasta el punto de babear sin tener fin para demostrar su amor. Y es aquí donde queremos hacerte esta pregunta: ¿Sabes que las babas del perro son transmisoras de virus y bacterias?

Sus secreciones están cargadas de enfermedades que pueden transmitirte. Aquí va una lista de ellas:

Rabia: hace falta más que la propia saliva ya que requiere una mordedura. Afecta en forma de fiebre, náusea, vómitos, espasmos y hasta la muerte. La vacunación es crucial. Tos de las perreras Leptospirosis: transmitida por la orina pero también por la saliva. Los perros se muestran con fiebre, ictericia y sin hidratación. Capnocytophaga canimorsus: se trata de una bacteria que habita en las encías de los perros y aunque es raro que se transmita al hombre, puede ser devastador para él. Produce náuseas, fiebres, amputaciones y hasta la muerte en tres de cada diez casos. Giardiasis: son parásitos que se encuentran en el intestino y se transmite cuando los perros lamen sus zonas anales y luego nuestras manos o rostro. Campilobacteriosis: notarás fiebre, dolor de tripa, diarrea y vómitos. de perros portadores asintomáticos. Gastroenteritis, fiebre, dolor abdominal y diarrea son sus principales síntomas. Pasteurelosis: está en la boca de los perros y puede causar infecciones en contacto con las heridas. Puede provocar osteomielitis o artritis séptica. Gusanos: los perros pueden llegar a transmitir algunos parásitos coo las tenias a través de la saliva tras chuparse el ano. Suelen causas problemas digestivos.

La leishmaniasis es una enfermedad endémica, por lo que los veterinarios aconsejan mucha precaución a los dueños de mascotas —sobre todo perros, aunque ya se ha demostrado también puede afectar a los gatos y otros mamíferos— para evitar el contagio.

Se trata de una enfermedad producida por un parásito que es transmitido a través de la picadura de un mosquito, insecto que se encuentra sobre todo en zonas húmedas "como ríos, aguas encharcadas o embalses, actuando con temperaturas medias, a partir de los 16 o 18 grados. Por eso, a finales de febrero o principios de marzo es aconsejable que se proteja a los animales", señala la veterinaria Mónica Romero.

Se trata de una zoonosis, es decir, que se transmite de animales a personas. "Ese contagio se produce cuando un mosquito pica a un mamífero portador de la enfermedad. Cuando absorbe la sangre, a su vez absorbe el parásito, que se queda en la boca del mosquito y cuando pica a otro mamífero sano, le inocula el parásito directamente en la sangre", detalla la veterinaria, quien quiere dejar claro que "no hay transmisión sin no ha picadura", por lo que animales sanos y enfermos pueden convivir, también con humanos, sin peligro "mientras no haya mosquito".