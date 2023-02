Las alergias es una de esas enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, aunque llevemos años comiendo un alimento, o una década conviviendo con un animal. En estos casos, dependiendo del grado de alergia, las soluciones son varias, siendo siempre la última opción en el caso de muchos por todo el cariño que se les quiere el regalar a nuestras mascotas, un miembro más, e importante, dentro de nuestras familias.

En caso de encontrarnos en esta situación tan desagradable, y de saber un poco qué hacer, charlamos con la facultativa especialista en Alergia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Pía Calzada, miembro igualmente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), quien efectivamente nos confirma que las alergias pueden aparecer en cualquier momento de la vida, y que hay opciones ante este tipo de situaciones.

Sobre todo, según precisa, las alergias a mascotas son frecuentes en aquellas personas que tienen una base atópica, es decir, que cuentan con predisposición genética a presentar alergias, con dermatitis atópica, o con alergia respiratoria al polen. "Estas son más susceptibles de generar alergia a su mascota, no siempre, pero tienen más papeletas para ello", remarca la alergóloga.

De repente

Puede suceder de repente, según lamenta, y aunque lleves años con el animal: "Es verdad que hay personas a quienes la alergia les aparece desde la infancia, pero esta es una enfermedad que puede surgir en cualquier momento. Muchos se sorprenden de que aparezca en la edad adulta o tras convivir muchos años con el animal, pero pueden aparecer en cualquier momento, y no existe un método preventivo para saberlo".

Por eso, y ante la pregunta de muchos pacientes en consulta sobre si pueden o no tener mascotas, la doctora Calzada señala que, si hay atopia, siempre la recomendación es que no se tengan mascotas porque estas personas tienen posibilidad de desarrollar alergia hacia sus mascotas en el futuro.

Por otro lado, llama la atención sobre el hecho de que hay muchos estudios que hablan de que exponerte a mascotas con pelo desde niños o bebés (como el perro o el gato, las mascotas preferidas de los españoles) puede representar un factor protector a la hora de desarrollar en el futuro alergia a las mascotas. No obstante, la experta resalta que, a día de hoy, no hay respuestas sobre el tema porque los estudios realizados hasta la fecha no son concluyentes.

¿Qué hacer en estos casos?

Así, y si descubrimos que efectivamente somos alérgicos a nuestra mascota, subraya que hay varios pasos que podemos seguir. En primer lugar, apunta a evitar el contacto, a retirar el animal de la vivienda; aunque no suele ser lo deseado por los dueños.

"Pero claro hablamos de mascotas, con las que tenemos un apego emocional, son un miembro más de la familia. Supondría un trastorno que se marchara. Entonces, muchas veces, dado que esto no es posible o no se quiere tomar esta decisión, se recomienda disminuir la carga del alérgeno del animal y para ello hay varias estrategias", agrega.

Con ello, explica que el alérgeno son las proteínas que nos provocan la alergia a nuestro animal: "Aunque normalmente los pacientes hablan del pelo, en realidad no lo es, sino lo que más alergia da es la caspa que se forma. Los alérgenos suelen estar en la orina, en las glándulas sebáceas, y en la saliva, y con todas esas proteínas se forma un batiburrillo de proteínas que es lo que es la caspa. Como no pesa, o no es densa, está en el ambiente, en el aire, y se puede posar en alfombras, cortinas y muebles”.

A juicio de esta experta, por tanto, es imprescindible disminuir la carga alérgenos y, si se puede, una forma de hacerlo es teniendo al animal fuera del domicilio o evitar que este entre en los dormitorios.

Después, la facultativa sugiere lavar al animal con frecuencia, así como lavar la ropa cuando estás en contacto con el animal. Además, la especialista menciona que existen tratamientos farmacológicos.