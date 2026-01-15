La respuesta de un carnicero a las hamburguesas de Dabiz Muñoz: «Eso no es entrecot»

Se ha hecho viral. El carnicero gallego Manuel Ribeiro ha llegado a lo más alto de la viralidad tras desmentir en un vídeo al mediático chef de DiverXO, Dabiz Muñoz. Hace unas semanas, el cocinero subía un vídeo en el que mostraba cómo preparaba su hamburguesa, entre otros ingredientes, con un «entrecot de vaca rubia gallega » con 45 días de maduración. Ribeiro, que sube contenido a redes sociales trabajando en la carnicería DaVila de Ribadavia, ha contestado al popular cocinero desmintiendo este ingrediente de su receta: «Eso no es entrecot».

Y da más datos: "Eso es llana o cañón. El entrecot es la chuleta sin el hueso, que es una parte parecida al cañón, pero el doble de cara. Está muy bien usar para picar el cañón, sobre todo para hamburguesas, es una parte que a mí personalmente me encanta», explica el carnicero en su propio vídeo.

En el texto que acompaña a su publicación, el carnicero expone que «el nombre o el precio no hacen que sean siempre la carne más apropiada para según qué elaboraciones». Según apunta, aunque el entrecot es un buen corte de carne y uno de los que mayor popularidad tiene, el caño es una pieza más adecuada para una preparación como las hamburguesas.

Video: Agencia Atlas / EFE

Ribeiro insiste en que utilizar el nombre más reconocido, aunque la pieza que realmente se utiliza es buena, no es el objetivo de la cocina. «No cocinamos para decir nombres bonitos, cocinamos para comer bien. Un saludo Dabiz, espero que si ves el vídeo no te ofendas», concluye el texto del carnicero.