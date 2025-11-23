Lucas, de Andy y Lucas, emite un comunicado tras las duras declaraciones de su mujer: "Yo no soy ningún monstruo"

Lucas, el 50 por ciento del extinto dúo musical 'Andy y Lucas', ya no puede más. María José, mujer de Lucas, visitaba '¡De viernes!' para abordar todas las polémicas surgidas a raíz de esto y responder a su exmarido Álvaro Molina, expromotor del dúo musical, después de que este asegurase que le había sido infiel con el cantante.

Hace un par de semanas, Álvaro Molina rompía su silencio en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. El expromotor de 'Andy y Lucas' sacaba a la luz todos los secretos nunca antes contados de los cantantes y arremetía especialmente contra Lucas, pues, pese a que con él le unía una amistad más estrecha que con Andy, este acabó traicionándolo, su exmujer le puso los cuernos con él.

Archivo - El grupo musical Andy y Lucas. / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

Ahora, la propia María José desmiente todo lo que ha contado el expromotor del dúo musical. Durante su entrevista, la mujer de Lucas se defiende de la acusación de su exmarido, quien relataba que María José le había sido desleal con el cantante y que, incluso, llegó a irse de su casa sin ninguna explicación, dejando a sus hijos atrás". ¿Es esto cierto? La principal implicada da su versión y lo desmiente todo, empezando desde el trabajo de Álvaro Molina: "Él nunca ha sido promotor, en la vida. Siempre se ha dedicado a la reparación de electrodomésticos. Lo podéis comprobar cuando queráis".

En cuanto a la infidelidad y a cómo, según Álvaro Molina, lo había descubierto, María José explicaba: "No pasó nada de lo que él esta contando. Se lo ha inventado todo. Álvaro es muy mentiroso. El padre de mis hijos es muy mentiroso. No ha dicho nada que sea verdad... Yo rompí mi relación con él en junio de 2020. Empecé mi relación con Lucas en diciembre de 2020. Mi relación con Álvaro se respetó siempre hasta mi ruptura", sentenciaba la invitada de la noche.

Para María José, todo el revuelo que se está causando en torno a la figura de Lucas no es más que una campaña de desprestigio de la que tanto Álvaro Molina como Andy están formando parte. María José cree que el que fuera compañero musical de Lucas lo que quiere es promocionar su trabajo en solitario ya que, tal y como ella misma ha dicho, "en 20 años nunca ha visto conflicto entre ellos".

El programa "Vaya Fama de Telecinco" se ha trasladado hasta el domicilio de Lucas González para conocer de primera mano cómo se encuentra el andaluz y cuáles serán sus pasos a seguir tras los últimos acontecimientos. El reportero Alejandro Vigara asegura que se ha encontrado a un Lucas sobrepasado y muy triste. Lucas hablaba como nunca antes para nuestro micrófono:

"Quiero recalcar que lo que estamos viviendo mi familia y yo se puede calificar como bullying, se están pasando unas líneas rojas que no entiendo, no sé por qué esta inquina hacia mi persona. Yo lo único que pido es vivir en paz, no he ido a ningún plató a hablar de nadie, yo quiero que todo el mundo triunfe en la vida, pero sin pisar a nadie. Yo sigo queriendo a Andy, quiero pensar que está mal aconsejado por alguien que está más interesado en promocionar su disco que en hacer las cosas bien, le pediría por favor que deje de hablar de mí como lo está haciendo porque yo no soy ningún monstruo".