El inesperado giro tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: señalan a Jessica Bueno

Tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja lo han contado durante años en diferentes medios de comunicación, las cosas en su familia no se solucionan precisamente hablándolo entre ellos. Sí diciéndoselo a través de la forma en la que saben, que no es otra que la entrevista. Y así ocurrió anoche en diferentes puntos de España. Isa respondiendo al perdón de su hermano en un plató de Madrid y a la misma hora, el DJ cumpliendo con su agenda en un bolo en Sevilla.

Mientras la hija pequeña de la tonadillera lloraba emocionada al escuchar a su hermano arrepentido por el episodio de la manguera, Kiko hacía su aparición estelar en una discoteca de una localidad hispalense para amenizar la noche de su público al que no le importa otra cosa que el buen hacer del artista al frente de los platos. Isa no se cree el perdón de su hermano, quiere creerle, pero no lo consigue y eso parece que al hijo de Paquirri y la Pantoja no le sorprende. ¿Su respuesta? Silencio sepulcral.

Kiko Rivera aparecía serio y con semblante triste, a pesar de que en sus últimas declaraciones afirmó estar pasando por un buen momento. En esta nueva etapa como soltero está volcado en su trabajo, en sus tres hijos, en sus amigos que son su familia elegida y en su hermano Cayetano, que muy bien dijo, está siendo un pilar fundamental para él desde que decidió dar el paso de romper su matrimonio con Irene Rosales.

Se ha hablado mucho del fatídico episodio de la manguera en el que Kiko Rivera, tal y como él mismo reconoció en '¡De viernes!', regó literalmente a su hermana Isa para "limpiarla" por haber mantenido relaciones sexuales con un chico. En el programa Fiesta de Telecinco, Aguasantas ha desmontado la versión de Kiko Rivera y pone en el punto de mira a Jessica Bueno. Aguasantas había mantenido con Isa Pantoja una conversación en la que la pequeña del clan le habría reconocido que tenía relaciones íntimas con un chico: "Al parecer, la chica del servicio nos escuchó a Isa y a mí comentarlo y lo contó. Jessica Bueno me preguntó y yo se lo tuve que contar. En ese momento Jessica puso en el grito en el cielo y le pidió a Kiko que por favor hiciera algo porque ella no quería que un gitano entrara en su casa teniendo allí a su bebé recién nacido. Dijo eso del gitano delante de mí y yo alucinando, porque yo soy gitana".

Según la versión de Aguasantas, Jessica Bueno no solo sería conocedora de lo que Kiko Rivera hizo con su hermana (pese a que ella lo ha negado), si no que fue ella quien le pidió a su por entonces pareja que "hiciese algo".