La declaración de amor de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz: "Eres mi todo"

Las separaciones no siempre son fáciles, aunque solo sea durante unos días. Dabiz Muñoz acaba de irse de viaje de trabajo y su mujer, Cristina Pedroche, ha hecho una publicación en sus redes sociales en la que deja claro que su relación de pareja está pasando por uno de sus mejores momentos.

La presentadora ha subido varias imágenes junto al chef acompañadas por un texto que es una declaración de amor en toda regla: "Te acabas de ir y ya te echo de menos. Cada vez me cuestan más las despedidas, y sé que solo son unos días, pero me duele el corazón".

Además, Pedroche hace referencia también al momento personal en el que se encuentra, disfrutando de los primeros meses de vida de su segundo hijo: Isai. Asegura que no quiere que pase el tiempo rápido porque quiere "vivir el presente y disfrutar de cada segundo de los bebés", pero lanza un nuevo mensaje muy especial para su marido: "Sin ti no es lo mismo".

"Aquí te esperamos, mamo. Te queremos, tus Pedroches", finaliza la presentadora. De momento, su primera tarde separados Cristina la ha dedicado a jugar con Laia al dominó.

Isai Pedroche

Isai Pedroche Muñoz nacía el pasado 17 de julio y los felices papás hacían pública la noticia a través de sus redes sociales con una fotografía en la que se veían las manos de Cristina, de Dabiz, de su hija Laia y de Isai.

Durante más de un mes, la presentadora no ha tenido presencia en redes sociales ya que se ha centrado en su familia y en la nueva etapa de su vida. Hace apenas unos días reaparecía asegurando que "hay Pedroche para rato".