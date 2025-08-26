Dulceida lo reconoce: quiere otro bebé
La influencer asegura que Aria no será hija única
La pequeña Aria no ha cumplido ni un año, pero la incesante pregunta sobre si tendrá un hermanito y hermanita persigue a sus madres. Dulceida lanzaba en sus stories de Instagram una ronda de preguntas y asegura que la más repetida era si quieren tener otro bebé.
A lo que la influencer, entre emoticonos que reflejan en parte su hastío por esta pregunta, dejaba claro que sí, que tanto ella como su mujer Alba Paúl quieren tener otro hijo, pero también remarcaba que "en un tiempo".
Dulceida también respondía a otra pregunta detallando que su vida ha cambiado tras el nacimiento de Aria: "Cuando eres mami la vida cambia por completo, pero para mí a mejor". Además, aseguraba que "el amor que sientes es inexplicable y todo merece la pena".
Además, hace apenas unos días María Pombo anunciaba también su tercer embarazo y daba a conocer el nombre de la niña: Mariana. Ya está aquí una nueva generación de creadores y creadoras de contenido.
